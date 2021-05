Bratislava 24. mája (TASR) - Obvineného podnikateľa Zoroslava K. opäť vzali do väzby. V nedeľu (23. 5.) večer o tom rozhodla sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Upozornil na to portál TV Joj noviny.sk.



"Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinený podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd (NS) SR," uviedla hovorkyňa. Tentoraz sa vzatie do väzby týka obvinenia z údajného podplácania bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta M. v prípade ilegálnej výroby a distribúcie cigariet.



"Dôvodmi na väzobné stíhanie sú kolúzna a preventívna väzba," potvrdil pre TASR obhajca Zoroslava K. Adrián Kucek. Dodal, že jeho klient sa s týmto rozhodnutím nestotožňuje a aj preto podal voči nemu sťažnosť.



Momentálne sa Zoroslav K. nachádza v banskobystrickom ústave na výkon väzby. "Priebežne sa vykonávajú procesné úkony, aj pán prokurátor navrhol vykonanie ďalších procesných úkonov," spresnil Kucek.



Zoroslav K. čelí aj ďalším obvineniam. Spolu s bývalým predsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom L. a bývalou podpredsedníčkou NS SR Jarmilou U. ho zadržali vlani v októbri v rámci akcie Víchrica. Jarmilu U. a Davida L. obvinili zo zločinu prijímania úplatku. Zoroslav K. je obvinený zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Zoroslava K. spolu s Davidom L. v tejto veci pustili vo štvrtok (20. 5.) z väzby na slobodu.



Od marca čelí Zoroslav K. aj obvineniu z poskytnutia úplatku bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi P. a exnámestníkovi SIS Borisovi B., aby ho nesledovali.