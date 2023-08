Obvineného R. S. budú stíhať na slobode, sudca ŠTS ho do väzby nevzal

Bratislava 13. augusta (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku nevyhovel žiadosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) o vzatie obvineného Romana S. v rámci akcie Ezechiel 7 do väzby a prepustil ho zo zadržania na slobodu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.



"Sudca síce konštatoval dôvodnosť trestného stíhania obvineného, ale vzhľadom na dokumentované štádium trestného stíhania nekonštatoval žiadny z dôvodov väzby uvedených v Trestnom poriadku," priblížila.



Rozhodnutie súdu nie je právoplatné. Prokurátor proti nemu podal sťažnosť, o ktorej má 21. augusta rozhodnúť Najvyšší súd SR.



Polícia v piatok (11. 8.) zadržala a obvinila exprezidenta Policajného zboru Tibora G. a Romana S. pre podozrenia z korupcie. Vyšetrovateľ podal v sobotu (12. 8.) podnet na ich väzobné stíhanie. V prípade Tibora G. prokurátor ÚŠP nevidel dôvody na kolúznu väzbu, preto ho v nedeľu z policajného zadržania prepustil. V prípade obvineného Romana S. podal návrh na vzatie do väzby z dôvodu kolúznej väzby. Obvinený je aj nitriansky podnikateľ Norbert B.