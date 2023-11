Obvineného šéfa Správy ciest Košického kraja Antona T. vzali do väzby

Bratislava 13. novembra (TASR) - Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vzala do väzby obvineného šéfa Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) Antona T. Rozhodnutie sudkyne nie je právoplatné, o sťažnosti obvineného bude rozhodovať Najvyšší súd SR. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Bednáriková. Upozornil na to Denník N.



Hovorkyňa ďalej uviedla, že súd vzal obvineného do väzby pre obavy z možného ovplyvňovania svedkov (tzv. kolúzna väzba) a pre obavy z pokračovania v trestnej činnosti (tzv. preventívna väzba).



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil vo štvrtok (9. 11.) Antona T. a ďalšiu osobu z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaného formou spolupáchateľstva.