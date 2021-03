Bratislava 27. marca (TASR) - Obvinený Michal S. sa mal priznať v kauze Očistec. Priznanie sa má týkať korupčného správania. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk. Podnikateľa Michala S. vypočúvajú prostredníctvom telemostu, keďže sa má stále nachádzať v Abú Zabí.



Zadržaný bol vo februári v Spojených arabských emirátoch (SAE) na základe medzinárodného zatykača. Slovenský rezort zahraničia pre TASR potvrdil, že príslušné dokumenty k vydaniu Michala S. na Slovensko boli do SAE odoslané diplomatickou cestou.



Podnikateľ Michal S. je obvinený aj v kauze Mýtnik. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) poslal v rámci nej do väzby piatich obvinených. Konkrétne exšéfa finančnej správy Františka I., podnikateľa Jozefa B., jeho brata Petra B., Janu R. a tiež bývalého šéfa IT sekcie finančnej správy Milana G.



Obvinenia sa podľa polície týkajú trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.