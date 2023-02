Obvinený predseda Košického kraja Rastislav T. nebude stíhaný väzobne

Bratislava 19. februára (TASR) - Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav T. nebude stíhaný väzobne. Druhý obvinený z kauzy Valentín, Richard R., ide do väzby. Rozhodol o tom v nedeľu večer Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor aj obvinený Richard R. podali sťažnosť. O sťažnostiach rozhodne Najvyšší súd SR. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



"Sudca pre prípravné konanie ŠTS rozhodol o vzatí do väzby Ing. R. R., ktorý je obvinený z pokračovacieho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Dôvodom väzby je obava z možného ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba," uviedla hovorkyňa.



Sudca podľa jej slov nenariadil nad obvineným dohľad probačného a mediačného úradníka. Rovnako neprijal písomný sľub obvineného ani peňažnú záruku vo výške 20.000 eur, ktorú ponúkla zložiť manželka obvineného.



"Naproti tomu sudca pre prípravné konanie nezobral do väzby obvineného Ing. R. T. a prepustil ho zo zadržania na slobodu," dodala Kudjáková.



Prokurátor Peter Kysel doplnil, že sudca uznal kolúzny dôvod väzby pri obvinenom Richardovi R., no neuznal dôvod preventívnej väzby. "Vo vzťahu ku kolúznej väzbe neuznal však dokonanie kolúzneho konania," priblížil. Voči rozhodnutiu súdu podal prokurátor podľa vlastných slov sťažnosť v rozsahu, v ktorom nebolo vyhovené návrhu prokurátora.



Súd zároveň podľa slov prokurátora aj advokátky obvineného Rastislava T. Ivety Rajtákovej konštatoval, že stíhanie šéfa KSK nie je dôvodné. Rajtáková zopakovala, že jej klient trvá na tom, že sa nedopustil protiprávneho konania. Samotné obvinenie rozoberať nechcela. "Je to rozhodnutie súdu. Od začiatku sme tvrdili, že obvinenie nie je zákonné, nie je podložené," podotkla. Sudca sa podľa jej slov stotožnil s názorom, že chýba materiálny predpoklad, aby mohlo byť rozhodnuté o vzatí do väzby.



NAKA zasahovala v piatok (17. 2.) na východe Slovenska v rámci akcie s krycím názvom Valentín, ktorá bola zameraná na dokumentovanie ekonomickej trestnej činnosti. V rámci akcie zadržala sedem osôb. Vyšetrovateľ podal podnet na návrh na vzatie do väzby dvoch obvinených, Richarda R. a Rastislava T.



Predseda KSK čelil v minulosti kritike za nákup bezdotykových teplomerov a nákladných vozidiel pre údržbu komunikácií, ktoré mali byť predražené, čo on odmietal.