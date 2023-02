Obvinený predseda KSK Rastislav T. zostáva stíhaný na slobode

Bratislava 27. februára (TASR) - Obvinený predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav T. zostáva stíhaný na slobode. V pondelok o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu (NS) SR, keď zamietol sťažnosť prokurátora proti nevzatiu Rastislava T. do väzby Špecializovaným trestným súdom (ŠTS). Skonštatoval však dôvodnosť trestného stíhania obvineného. Rozhodnutie je právoplatné.



"Podozrenie tu je a treba vykonať ďalšie dokazovanie na to, aby vina alebo nevina bola jednoznačne preukázaná," povedal predseda senátu NS SR Peter Hatala. Zdôraznil, že súd v pondelok nerozhodoval o vine obvineného.



Rastislav T. médiám po rozhodnutí súdu povedal, že zostáva vo funkcii predsedu KSK. "Zatiaľ nevidím dôvod na to, aby som sa vzdával svojho práva na prezumpciu neviny," uviedol.



Sudca pre prípravné konanie ŠTS prepustil šéfa KSK 19. februára zo zadržania na slobodu. Na rozdiel od NS SR konštatoval neexistenciu materiálnych podmienok na rozhodovanie o väzbe. Obvinenie bolo podľa sudcu pre prípravné konanie ŠTS založené na jednej vete zo svedeckej výpovede, ktorú obvinený poprel. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Martin Tamaškovič v sťažnosti namietal, že pravdivosť svedeckej výpovede bola potvrdená ďalšou osobou.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Valentín 17. februára obvinila päť osôb z pokračovacieho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Kauza sa týka obstarávania bezdotykových teplomerov a nákladných vozidiel na údržbu komunikácií. Spôsobená škoda mala byť vyše 300.000 eur. Rastislav T. už skôr uviedol, že obvinenie sa v jeho prípade vzťahuje len na ovplyvňovanie špecifikácie pri obstaraní štyroch vozidiel značky Tatra, a zdôraznil, že trvá na svojej nevine. Na pondelkovom verejnom zasadnutí využil právo nevypovedať.



"Ide o komplikované ekonomické vzťahy, ktoré sa vyvíjali už od druhého polroka 2019. Ide o dve verejné obstarávania, ktoré na seba nadväzovali," priblížil prokurátor ÚŠP. Súťaž mala mať podľa jeho slov nastavené diskriminačné podmienky. Potvrdil, že obvinenie šéfovi KSK Rastislavovi T. bolo vznesené pre jeden skutok.



KSK obstaral v rokoch 2020 a 2021 v rámci protiepidemických opatrení spolu 205 prechodových teplomerov za viac ako 178.000 eur a Správa ciest KSK obstarala v roku 2020 štyri nákladné vozidlá značky Tatra s nadstavbami na zimnú a letnú údržbu za 1,3 milióna eur. Kritici namietali, že išlo o predražené nákupy, čo kraj odmietal.