Obvinený prokurátor Michal Š. môže opätovne vykonávať svoju funkciu

Bratislava 22. januára (TASR) - Obvinený prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Michal Š. môže opätovne vykonávať svoju funkciu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka mu zrušil dočasné pozastavenie výkonu funkcie. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa GP Zuzana Drobová.



"Vznesenie obvinenia prokurátorovi za trestný čin, ktorý mal byť spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora, ako také dostatočne odôvodňovalo v počiatočnom štádiu trestného konania dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora, pretože toto bolo nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti prokuratúry, ktorá by bola inak narušená," priblížila hovorkyňa.



Ako ďalej vysvetlila, Žilinka sa rozhodol dočasné pozastavenie výkonu funkcie zrušiť preto, lebo po dobu takmer šiestich mesiacov od vznesenia obvinenia nebolo rozhodnuté o sťažnosti obvineného prokurátora proti uzneseniu o vznesení obvinenia. "Trvanie dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, ktoré je významným zásahom do práv prokurátora, však nie je možné posudzovať izolovanie od štádia trestného konania, jeho dĺžky a postupu orgánov činných v trestnom konaní v konaní vedenom proti prokurátorovi," objasnila hovorkyňa.



Doplnila, že rozhodnutie generálneho prokurátora je výlučne rozhodnutím vo veci služobného pomeru prokurátora a žiadnym spôsobom neprejudikuje výsledok trestného konania vedeného proti nemu, ktoré naďalej pokračuje.



Michala Š. obvinil minulé leto vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby zo zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva v súvislosti s dozorom trestnej veci, ktorú dozoroval ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Obvineniu čelia aj ďalšie tri osoby v súvislosti s ich výkonom funkcie vyšetrovateľov NAKA.