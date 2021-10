Obvinený Štefan Ž. ostáva vo väzbe

Bratislava 14. októbra (TASR) - Podnikateľ Štefan Ž., ktorý je obvinený z pokračovacieho zločinu podplácania, zostáva vo väzbe. Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok zamietol sťažnosti proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorým bol vzatý do kolúznej a preventívnej väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa NS Alexandra Važanová.



"Senát 2T Najvyššieho súdu na neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR a obvineného Štefana Ž. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, ktorým bol obvinený vzatý do kolúznej a preventívnej väzby," uviedla Važanová.



O väzobnom stíhaní Štefana Ž. rozhodol ŠTS 25. septembra. Dôvodom bola obava z ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti. Vzali ho do kolúznej a preventívnej väzby.



Štefan Ž. má byť v príbuzenskom vzťahu s exministrom hospodárstva a súčasným poslancom Národnej rady SR Petrom Žigom.