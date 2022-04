Obvinených z prípravy úkladnej vraždy exstarostu Marianky oslobodili

Banská Bystrica 6. apríla (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, oslobodil v stredu v kauze prípravy úkladnej vraždy bývalého starostu Marianky Dušana Statelova všetkých troch obžalovaných. Prokurátor podal voči verdiktu odvolanie, rozsudok tak nie je právoplatný. Potvrdila to hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Na lavici obžalovaných sedeli Kamil B., Roman B. a Milan D., ktorí sa na skutku mali podieľať od konca roka 2020 do začiatku roka 2021. Obžaloba ich vinila z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy spáchaného formou spolupáchateľstva, zločinu útoku na verejného činiteľa a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Kamil B. si spolu s Romanom B. mali objednať na likvidáciu exstarostu dvoch mužov za odmenu niekoľko desiatok tisíc eur.



Obhajcovia od začiatku spochybňovali celú obžalobu. Označili ju za nedôvodnú. Všetci obžalovaní vyhlásili, že sú nevinní.



Motívom podľa obžaloby mala byť snaha, aby poškodený starosta v rámci svojich právomocí rozhodoval podľa ich predstavy, čo sa týkalo i kolaudačných rozhodnutí. Neznámi páchatelia mali starostovi podpáliť auto a stajňu.



Kamil B. vo svojej výpovedi pred ŠTS uviedol, že celá obžaloba je nezmysel. Patrí podľa vlastných slov vo všeobecnosti medzi vážených ľudí, ktorí nikdy žiadne obchodné spory neriešili protizákonne, vždy len právnou cestou. Zbrane, ktoré sa u neho našli, mal v legálnej držbe. Obžaloba bola podľa neho nezmyselná.