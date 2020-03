Dvaja mladíci okradli dôchodkyňu v jej dome, polícia ich už obvinila

Fiľakovo 27. marca (TASR) – Vyšetrovateľ v Lučenci obvinil zo zločinu lúpeže a prečinu porušovania domovej slobody v spolupáchateľstve 21-ročného muža a 15-ročného chlapca z obce Fiľakovské Kováče. Ako informuje na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Banská Bystrica, vyšetrovateľ ich už umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na ich vzatie do väzby.



„Vo štvrtok (26. 3.) ráno prišli cez neoplotenú záhradu na pozemok domu, kde býva 77-ročná dôchodkyňa. Vošli dovnútra a následne do izby, v ktorej poškodená spala. Mladší z obvinených jej rukou zakryl ústa, z krku strhol retiazku a z prsta jej stiahol prsteň. Zo stola vzal ďalšie prstene,“ priblížili ich skutok policajti s tým, že starší z obvinených zatiaľ stál pri dverách a dával pozor.







Pri čine spôsobil podľa polície mladík dôchodkyni povrchové zranenia na hlave a krádežou jej vznikla škoda 150 eur. Časť ukradnutých šperkov policajti zaistili a dôchodkyni budú vrátené.



„Obidvaja mladíci už boli v minulosti súdne trestaní za majetkovú trestnú činnosť a v súčasnosti je mladší z nich v podmienke,“ uviedli policajti.