Obvinili Slovenku, ktorá v Maďarsku spôsobila vážnu nehodu
Autor TASR
Budapešť 11. februára (TASR) - Prokuratúra v severomaďarských Balážskych Ďarmotách (Balassagyarmat) podala obžalobu na 31-ročnú slovenskú občianku, ktorá v januári 2024 spôsobila vážnu dopravnú nehodu. Pri havárii sa ťažko zranili dve ženy, jedna z nich s trvalými následkami. Uviedol to v stredu server infostart.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa obžaloby šoférovala Slovenka večer 12. januára 2024 vozidlo, v ktorom bol aj jej druh a tri maloleté deti. V dôsledku neprimeranej rýchlosti na zľadovatenom povrchu úseku cesty medzi mestom Gyöngyös a obcou Szurdokpüspöki dostalo auto šmyk a prešlo do protismeru. V tom čase tam stáli dve ženy vo veku 35 a 36 rokov, ktoré čakali na odťahovú službu pri odstavenom vozidle. Auto obžalovanej obe ženy zrazilo.
Pri nehode utrpela staršia žena zranenia s trvalými následkami a ťažko sa zranila aj druhá žena. Deti vo vozidle Slovenky vyviazli s ľahšími zraneniami.
Prokuratúra obžalovala ženu z prečinu spôsobenia dopravnej nehody z nedbanlivosti s následkom trvalého poškodenia zdravia. Prokurátor žiada pre obvinenú podmienečný trest odňatia slobody a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. O prípade rozhodne Okresný súd v meste Pásztó.
