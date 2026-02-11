Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Slovensko

Obvinili Slovenku, ktorá v Maďarsku spôsobila vážnu nehodu

.
Ilustračná snímka Foto: TASR

Podľa obžaloby šoférovala Slovenka večer 12. januára 2024 vozidlo, v ktorom bol aj jej druh a tri maloleté deti.

Autor TASR
Budapešť 11. februára (TASR) - Prokuratúra v severomaďarských Balážskych Ďarmotách (Balassagyarmat) podala obžalobu na 31-ročnú slovenskú občianku, ktorá v januári 2024 spôsobila vážnu dopravnú nehodu. Pri havárii sa ťažko zranili dve ženy, jedna z nich s trvalými následkami. Uviedol to v stredu server infostart.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa obžaloby šoférovala Slovenka večer 12. januára 2024 vozidlo, v ktorom bol aj jej druh a tri maloleté deti. V dôsledku neprimeranej rýchlosti na zľadovatenom povrchu úseku cesty medzi mestom Gyöngyös a obcou Szurdokpüspöki dostalo auto šmyk a prešlo do protismeru. V tom čase tam stáli dve ženy vo veku 35 a 36 rokov, ktoré čakali na odťahovú službu pri odstavenom vozidle. Auto obžalovanej obe ženy zrazilo.

Pri nehode utrpela staršia žena zranenia s trvalými následkami a ťažko sa zranila aj druhá žena. Deti vo vozidle Slovenky vyviazli s ľahšími zraneniami.

Prokuratúra obžalovala ženu z prečinu spôsobenia dopravnej nehody z nedbanlivosti s následkom trvalého poškodenia zdravia. Prokurátor žiada pre obvinenú podmienečný trest odňatia slobody a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. O prípade rozhodne Okresný súd v meste Pásztó.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá