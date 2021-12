Ľudia by po mimoriadnych udalostiach mohli dostať finančnú pomoc

Bratislava 23. decembra (TASR) – Obyvatelia obcí, ktoré zasiahli mimoriadne udalosti, by mohli dostať jednorazovú finančnú pomoc v celkovej výške 122.745 eur. Návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR je momentálne v skrátenom pripomienkovom konaní. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe slov-lex.sk



Celkovo schválili 182 žiadostí. Najviac schválených žiadostí (37) je zo Zlatnej na Ostrove (okres Komárno). V auguste 2020 tam bolo v dôsledku búrky zaplavených 203 bytových domov, dvory a záhrady rodinných domov, verejné priestranstvá a ostali vyvrátené aj stromy.



Najväčšia suma, 26.900 eur, by mohla putovať do Popradu, kde zostal v auguste 2020 v dôsledku požiaru neobývateľný bytový dom. "Bez strechy nad hlavou sa ocitlo celkom 43 osôb vrátane detí," uviedol rezort v návrhu.



Finančné prostriedky by mali byť uvoľnené z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, pričom sa ich odporúča poukázať do rozpočtovej kapitoly MV SR a následne zabezpečiť ich presun dotknutým subjektom.