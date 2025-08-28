Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obyvateľstva v SR opäť ubúda, klesol počet živonarodených detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Slovenská republika mala k 30. júnu 2025 celkovo 5.413. 813 obyvateľov, čo bolo medziročne o 8471 osôb menej.

Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Na Slovensku pokračoval úbytok obyvateľstva, ovplyvnil ho najmä klesajúci počet živonarodených detí. Slovenská republika mala k 30. júnu celkovo 5.413.813 obyvateľov, čo bolo medziročne o 8471 osôb menej. Podiel žien bol 51,08 percenta. TASR o tom informovala Gabriela Haasová zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

V druhom štvrťroku 2025 sa na Slovensku narodilo 10.036 živých detí, čo je o 1355 menej než v rovnakom období predchádzajúceho roka. Zároveň v danom období zomrelo 12.675 osôb, teda o 320 viac ako v rovnakom období vlaňajšieho roka. Prirodzený úbytok obyvateľstva tak predstavoval 2639 osôb, ktorý sa tak oproti minulému roku prehĺbil o 1675 osôb.

Zahraničnou migráciou získala SR v druhom štvrťroku 2025 celkovo 455 osôb, o 126 menej ako v rovnakom období minulého roka.

Celkový úbytok obyvateľstva Slovenska ku koncu druhého štvrťroka bol 2184 osôb, v porovnaní s druhým štvrťrokom 2024 sa prehĺbil o 1801 osôb.
