Obžalovaného Pavla R. eskortovali na súd, ktorý rozhodne o jeho väzbe

Bratislava 16. decembra (TASR) - Obžalovaného exriaditeľa televízie Markíza Pavla R. eskortovali v stredu krátko po 10.30 h do budovy Najvyššieho súdu (NS) SR. Po 11.00 h bude na neverejnom zasadnutí rozhodovať o jeho väzobnom stíhaní. TASR to potvrdil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, podľa ktorého sú naplnené dôvody väzobného stíhania, existuje aj obava z možného úteku.



Pavol R. mal počas eskortovania obviazané obe oči, po ošetrení, ktorému sa podrobil po následkoch údajného pondelkového (14. 12.) útoku na jeho osobu. Vylúčil, že by plánoval útek.



Exriaditeľa televízie, ktorého doteraz monitorovali elektronickým náramkom, zadržala v utorok (15. 12.) polícia. Stalo sa tak po odročení verejného zasadnutia na NS SR v kauze televíznych zmeniek z dôvodu jeho práceneschopnosti. "Ďalší postup bude známy v priebehu dnešného dňa," povedal jeho obhajca Marek Para.



PN-ku obžalovaného spochybnili prokurátor Šanta aj právny zástupca poškodenej TV Markíza Daniel Lipšic. Obaja to pokladali za obštrukciu od obžalovaného. Lipšic navrhoval senátu NS SR vydanie príkazu na zatknutie a dodanie do väzby.



Senát napokon pojednávanie v kauze zmeniek odročil na 12. a 13. januára budúceho roku.