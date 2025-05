Obžalovaní z vraždy podnikateľa J. Kaciana odmietli konanie o dohode

Pezinok 13. mája (TASR) - Obžalovaní Ladislav V. a Roman P. v kauze vraždy kontroverzného podnikateľa Jozefa Kaciana z roku 2010 odmietli konanie o dohode o vine a treste. Deklarovali to v utorok počas obnoveného procesu pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.



Dvojica dostala pôvodne dlhoročné tresty odňatia slobody, konanie však bolo v roku 2023 v ich prípade obnovené. Vlani v apríli sa preto začal proces odznova. ŠTS vtedy obžalobu odmietol, ale Najvyšší súd SR na podklade sťažnosti prokurátora skonštatoval, že podaná obžaloba spĺňa zákonné náležitosti.



Obhajca Ladislava V. Ľudovít Štanglovič podal v nadväznosti na to ústavnú sťažnosť. Ústavný súd ju síce odmietol, následne však bola podaná sťažnosť aj na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Obhajca preto navrhoval prerušenie konania až do rozhodnutia ESĽP. Senát ŠTS tento návrh neakceptoval, nevidí dôvod na prerušenie konania.



„Odmietam celú obžalobu a skutok, ktorý mi je kladený za vinu, som nespáchal,“ zdôraznil obžalovaný Ladislav V. Jeho obhajca Štanglovič považuje obžalobu za predčasne podanú a nedôvodnú. Podľa právnej zástupkyne Romana P. Jany Kubáňovej neboli prokurátorom uvedené všetky benefity, ktoré boli poskytnuté spolupracujúcim osobám. Roman P. na utorkovom hlavnom pojednávaní nevypovedal.



Kaciana podľa obžaloby rozstrieľal Roman P. 23. februára 2010 v Šali. Vraždu si mal objednať Ladislav V., ktorý mal s Kacianom dlhodobé spory. ESĽP v roku 2022 skonštatoval, že v kauze vraždy kontroverzného podnikateľa prišlo vo vzťahu k odsúdeným k porušeniu práva na výsluch svedkov v trestnom konaní.