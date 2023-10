Obžalovaný Adam P. z kauzy vraždy študenta D. Tupého zostáva vo väzbe

Bratislava 23. októbra (TASR) - Obžalovaný Adam P. z kauzy vraždy študenta Daniela Tupého zostáva vo väzbe. Na neverejnom zasadnutí o tom rozhodol Krajský súd v Bratislave. TASR to potvrdil hovorca súdu Pavol Adamčiak.



"Krajský súd v Bratislave dňa 20. októbra 2023 na neverejnom zasadnutí senátu zamietol sťažnosť obžalovaného A. P. ako nedôvodnú. Rozhodnutie je právoplatné," priblížil hovorca. Obžalovaný sa nachádza v tzv. útekovej väzbe pre obavu, že by mohol utiecť alebo sa iným spôsobom vyhýbať trestnému konaniu.



Súdy rozhodovali o ďalšom trvaní väzby po tom, ako bola na Adama P. podaná obžaloba pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom. Hlavné pojednávanie by sa malo na Mestskom súde Bratislava I začať 15. novembra. Obhajca Adama P. už skôr deklaroval, že jeho klient trvá na svojej nevine.



Študenta Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.



Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozilo desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil.