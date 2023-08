Obžalovaný Ivan B. z kauzy Iris dostal deväťročný trest väzenia

Bratislava 24. augusta (TASR) - Obžalovaný Ivan B. dostal v kauze zariadenia pre seniorov Iris úhrnný deväťročný trest väzenia. Spoluobžalovaná Vanessa P. dostala trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou päť rokov. Vinní sú zo zločinu poškodenia zdravia, Ivan B. aj zo zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie. Vo štvrtok o tom rozhodol Mestský súd Bratislava I. Verdikt nie je právoplatný.



Obžalovaný si má odpykať trest vo väzení s minimálnym stupňom stráženia. Súd mu uložil aj trest prepadnutia veci v podobe mobilného telefónu. Obaja dostali päťročný zákaz vykonávania ošetrovateľskej, opatrovateľskej alebo obdobnej činnosti. Vanessa P. má okrem probačného dohľadu aj povinnosť zamestnať sa v skúšobnej dobe. Poškodených, ktorí si uplatňujú nárok na náhradu škody, súd odkázal na civilný proces.



V zariadení mali podľa obžaloby klientom indikovať a podávať lieky a liečivá aj napriek tomu, že na to nemali odbornú spôsobilosť. Sudca Branislav Harabin zdôraznil, že obžalovaný vedel o tom, že nemá spôsobilosť podávať lieky. Ivan B. mal takisto kontaktovať osoby s cieľom sexuálneho styku za finančnú odmenu. Poškodeným mal zatajiť, že má potvrdenú infekciu vírusom HIV.



Vanessa P. urobila v októbri 2019 vyhlásenie o vine. Uviedla, že o podávaní liekov klientom zariadenia rozhodoval Ivan B. napriek tomu, že nie je lekár. Taktiež, že do zariadenia vodil osoby, ktoré tam neboli zamestnané a ani hospitalizované. Priznala tiež, že spolu s ďalšími osobami v zariadení užívali drogy a konzumovali alkohol.