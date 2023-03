Obžalovaný Jozef B. províziu 40.000 eur označil za absolútny nezmysel

Banská Bystrica 16. marca (TASR) – Výsluchmi svedkov a čítaním listinných dôkazov pokračoval tento týždeň na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, proces v kauze Mýtnik. Obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti čelí šesť osôb a medzi nimi aj podnikateľ Jozef B., jeho syn Jozef B. či bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K. Vo štvrtok sa k výpovedi bývalého funkcionára finančnej správy (FS) Martina Fleischera vyjadril Jozef B.



Svedok tvrdil, že obžalovanému odovzdal províziu, týkajúcu sa zákaziek, s nízkou hodnotou vo výške 40.000 eur. Jozef B. to označil za absolútny nezmysel a jeho výpoveď za účelovú a zjavne nedôveryhodnú.



"Je iluzórne si myslieť, že by môj klient prijal províziu 40.000 eur pri jeho majetkovom zázemí a sociálnom postavení. Ide len o jedného svedka, ktorý prichádza s takouto verziou, nikto iný pri tom nebol. Na priame otázky prokurátora odpovedal len veľmi hmlisto, zavádzajúco a aj na otázky predsedu senátu," konštatoval pre TASR obhajca Michal Mandzák.



Ako zdôraznil, ide o "smiešnu" sumu, keď sa zoberie pomer rizika, ktorý mohol byť z odhalenia danej trestnej činnosti a výnos z nej. "To je taký nezmysel, ako keby o mne niekto povedal, že som ukradol rožok. Nehovorím, že rožky sa v obchode nekradnú, ale to je iná kategória ľudí," dodal obhajca.



Podľa neho tri pojednávacie dni, ktoré priniesli výsluchy svedkov Daniela Čecha, ktorý bol pravou rukou vtedajšieho šéfa FS Františka I. ako aj Fleischera, nepriniesli nič zásadné. "Navrhol ich prokurátor, ale paradoxne podporujú pozície obhajoby. Nikto nevypovedá o predražení projektov," zhodnotil Mandzák s tým, že aj výpoveď predchádzajúcej svedkyne Jany Rovčaninovej, ktorá za spoločnosť Allexis uzatvárala zmluvy na dodanie IT systémov pre FS, nič také nepotvrdila.



Obžaloba v kauze Mýtnik sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločin prijímania úplatku. V jednom skutku bola ustálená škoda, prevyšujúca sumu 45 miliónov eur. Obvineniu čelia aj Martin B., Milan G. a Miroslav S. Obžalovaní vinu popierajú. Pojednávanie má pokračovať koncom marca.