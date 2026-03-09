< sekcia Slovensko
Obžalovaný Marian K. tvrdí, že si nikdy neobjednal žiadnu vraždu
Obžalovaný tiež vypovedal, že Kuciaka si prvý raz všimol na tlačovej konferencii, keď mu novinár kládol zopár otázok. V kontakte boli podľa jeho slov raz aj cez email a druhý raz telefonicky.
Pezinok 9. marca (TASR) - Obžalovaný Marian K. na pondelkovom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku povedal, že si nikdy v živote neobjednal žiadnu vraždu. Obžalobe čelí v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov.
„Nikdy v živote som si neobjednal žiadnu vraždu. Nikdy som nikoho nepoveril vykonaním žiadneho takéhoto skutku. Nikdy vo svojom živote som nepoužíval násilie,“ povedal Marian K. Nič z toho, čo mu kladie obžaloba za vinu, nie je podľa neho pravda. „Nikdy som Alene Zs. ani nikomu inému nedal peniaze na vykonanie týchto skutkov. Nie je to pravda,“ zdôraznil.
Obžalovaný tiež vypovedal, že Kuciaka si prvý raz všimol na tlačovej konferencii, keď mu novinár kládol zopár otázok. V kontakte boli podľa jeho slov raz aj cez email a druhý raz telefonicky. „Nijakým spôsobom ma nezaujímali jeho články,“ podotkol obžalovaný. Ďalej poznamenal, že so spoluobžalovanou Alenou Zs. sa pozná asi od roku 2011. Na začiatku boli podľa jeho slov známi, neskôr priatelia a aktuálne nemajú žiadny vzťah. S ďalšou dvojicou obžalovaných sa nepozná.
Alenu Zs. vnímal ako matku, ktorá sa stará o svoju dcéru. „Mala nejaké dlhy a exekúcie,“ doplnil s tým, že zopárkrát jej požičal peniaze na zaplatenie najnutnejšej exekúcie. „Pokiaľ viem, požičiavala peniaze za úroky, robila obchod s vlasmi,“ dodal s tým, že neskôr sa dozvedel o tom, že mala požičať aj Zoltánovi Andruskóovi. Vyplývať to má podľa neho aj z komunikácie obžalovaného s Alenou Zs.
Marian K. vypovedal aj o okolnostiach plánovaného spustenia webovej stránky Na pranieri a zbere podpisov na vznik strany Cieľ. Web mal mať podľa jeho slov na starosti Peter Tóth. Po skončení spontánnej časti výpovede umožnil predseda senátu obžalovanému nazerať do poznámok v notebooku. Komunikácia z aplikácie Threema by podľa neho nemala slúžiť na vypĺňanie dôkaznej medzery prípadu. Hovoril o účelovosti prístupu orgánov činných v trestnom konaní k výkladu obsahu komunikácie.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.
