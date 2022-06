Obžalovaných v kauze Gemerský mlyn odsúdili na 12 rokov väzenia

Bratislava 30. júna (TASR) - Dvojicu Jozefa V. a Ľubomíra N., ktorú obžalovali v kauze Gemerský mlyn, Okresný súd (OS) Bratislava II odsúdil na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 12 rokov s minimálnym stupňom stráženia. TASR to potvrdil hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.



OS Bratislava II uložil obžalovaným aj ročný ochranný dohľad, trest zákazu činnosti na päť rokov a povinnosť nahradiť škodu. Rozhodol sa rovnako ako v pôvodnom zrušenom rozsudku. "Súd ani po doplnení dokazovania v zmysle usmernenia nadriadeného súdu nedospel k inému záveru o vine obžalovaných, ani vo vzťahu k výroku o treste, ochrannom opatrení a náhrade škody," uviedla zákonná sudkyňa.



Prvostupňový súd sa vecou zaoberal potom, ako jeho rozsudok zrušil KS v Bratislave. Niekdajší členovia výkonného výboru Fondu národného majetku (FNM) boli pôvodne uznaní za vinných z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Dvojica sa vtedy proti 12-ročnému trestu odvolala.



Podľa obžaloby mali byť Jozef V. a Ľubomír N. zodpovední za to, že FNM v rámci mimosúdnej dohody neoprávnene vyplatil spoločnosti Gemerský mlyn viac ako 4,7 milióna eur. Väčšia časť finančných prostriedkov mala skončiť na účte konateľa spoločnosti, maďarského občana Zoltána H. vo Švajčiarsku.



Gemerský mlyn sprivatizovali najskôr v roku 1992 dve osoby a v tom istom roku FNM odstúpil od zmluvy. Následne v roku 1995 dvaja spomínaní majitelia zažalovali FNM za to, že im nevyplatil ich peniaze. Súd však dal v júni 2010 za pravdu FNM. Spoločnosť Gemerský mlyn potom zaslala návrh na mimosúdnu dohodu a FNM postupne na ňu napriek rozhodnutiu súdu a odmietavému názoru právneho zástupcu pristúpil.