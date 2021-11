OC Atrium Optima odmeňuje Košičanov, ktorí sa dajú zaočkovať

Košice 9. novembra (OTS) - Očkovanie je jedinou cestou, ako prekonať pandémiu, ktorá nás obmedzuje takmer dva roky. K zvýšeniu miery zaočkovanosti prispieva aj OC Atrium Optima, ktoré spúšťa kampaň „Ostaňme otvorení.“ Svojich doposiaľ nezaočkovaných zákazníkov sa snaží motivovať k vakcinácii, a tak dopomôcť k tomu, aby sa metropola východu neocitla v čiernej fáze COVID automatu.



„Podľa platného COVID automatu hrozí Košiciam čierna farba, čo znamená výraznejšie reštrikčné opatrenia pre všetky prevádzky, ale najmä pre tie stravovacie, ktoré sú už teraz v tragickom stave a môže to pre nich znamenať najhorší koniec. Stačí už len málo, aby Košice dosiahli žolíka. Stačí, aby ďalších približne 1500 ľudí vo veku nad 50 rokov sa nechalo zaočkovať. Preto sme sa rozhodli prísť s touto iniciatívou,“ uviedol manažér OC Atrium Optima Peter Šimkanin.



Každý občan s trvalým bydliskom v okrese Košice vo veku nad 50 rokov, ktorý sa dá zaočkovať proti koronavírusu prvou dávkou vakcíny od 10. do 24. novembra, dostane od OC Atrium Optima nákupnú poukážku na nákup vo vybraných obchodoch OC Optima v hodnote 30 eur.



Výzva bude trvať od 10. do 24. novembra 2021. Zákazníci si budú môcť uplatniť poukážku od stredy 10. novembra do 31. decembra 2021. Po predložení potvrdenia o očkovaní si ju môžu vyzdvihnúť v stánku na pasáži OC Atrium Optima. Obchody, v ktorých je možné uplatniť si poukážku, budú označené nálepkou a na obchodnej pasáži bude zverejnený ich zoznam. Poukážka sa nedá vymeniť za hotovosť a ich počet je limitovaný na 500 kusov.