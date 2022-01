Aliancia slovenskej gastronómie: Očakávania prevádzok nie sú veľké

Bratislava 4. januára (TASR) - Očakávania gastroprevádzok pri otváraní reštaturácií nie sú veľké. Uviedol to pre TASR prezident Aliancie slovenskej gastronómie (ASG) Viliam Pavlovský, pri hodnotení možnosti od 3. januára poskytovať reštauračné služby pre obmedzený okruh zákazníkov.



"Otvárame v mesiaci január, ktorý je pre gastro vo všeobecnosti jeden z najslabších mesiacov. Naše očakávania preto nie sú veľké, ale budeme radi každému jednému hosťovi, ktorý nás príde v týchto neľahkých časoch podporiť," priblížil.



Okrem toho podľa Pavlovského netreba zabúdať, že gastroprevádzky majú stále možnosť obsadiť len 50 % svojej kapacity. Aj v prípade, ak by sa im podarilo svoje podniky naplniť na úroveň 50 %, čo v mnohých prípadoch nie je reálne, stále bude výsledkom minimálne 50-percentný pokles tržieb, ktorý je pre podnikanie v gastre viac než fatálny.



"Práve ekonomická slabosť, akú v januári cítia takmer všetky odvetvia vrátane gastra, ako aj obmedzenie kapacity prevádzok je jedným z dôvodov, prečo sú požiadavky prežitia, ktoré sme spolu s cestovným ruchom adresovali vláde, kľúčové," podčiarkol.



Spomínané požiadavky sa podľa neho týkajú zvýšenia pomoci z ministerstva dopravy na úroveň 20 % z aktuálnych 10 %, zavedenia Pomoci plus plus, teda preplácania 100 % miezd pri poklese tržieb, rovnako ako aj zníženej sadzby DPH od 1. apríla 2022 ako stimulačný, pocovidový nástroj na rozbehnutie a revitalizovanie celého segmentu.



"Do budúcna tiež žiadame férovú a včasnú komunikáciu s jasne definovanými pravidlami zo strany vlády, ktorá musí hľadať spôsoby, ako gastro už nikdy nezatvoriť tak, ako to bolo doteraz," dodal Pavlovský.



Z aktualizovanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR vyplýva, že od 3. januára môžu byť pre očkovaných a ľudí, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19 (režim OP), otvorené všetky prevádzky verejného stravovania aj na konzumáciu na mieste.



Podmienkou na otvorenie v režime OP je obsadenosť maximálne do 50 % kapacity zariadenia, obsadenie jedného stola najviac štyrmi osobami alebo osobami z jednej domácnosti a zabezpečenie dvojmetrových odstupov medzi stolmi. Konzumácia pokrmov alebo nápojov je povolená výlučne posediačky. Maximálna kapacita 50 % sa netýka závodných, školských a podobných jedální.