Ocenení vedci i prezident sa zhodujú, že do vedy má ísť viac financií

Bratislava 18. júna (TASR) - Vedeckí pracovníci, ktorí získali ocenenie Vedec roka 2021, sa zhodujú, že do vedy na Slovensku má smerovať väčší balík financií. Myslí si to aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Rudolf Kropil.



Prezident SRK verí, že do vysokoškolského vzdelávania a do vedy na vysokých školách i Slovenskej akadémie vied pôjde viac financií. "Vedci to potrebujú. Poddimenzované financovanie vysokých škôl, vzdelávania a vedy nie je dobré a spoločnosť vzdelávanie potrebuje," povedal Kropil.



"Za ostatné dva roky sa znížila dotácia na vysoké školy o 45 miliónov eur," uviedol prezident SRK. Vláda podľa SRK od roku 2021 pristúpila k znižovaniu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy. V roku 2021 bol deficit vo výške 18 miliónov eur a v roku 2022 o 27 miliónov eur. Pokles verejných výdavkov na vysoké školy má podľa SRK pokračovať aj v roku 2023 o ďalších 27 miliónov eur.



To, že by malo ísť na vedu od štátu viac financií, si myslia viacerí vedci. Ocenenie v kategórii mladá vedecká pracovníčka si v rámci ocenenia Vedec roka 2021 prevzala Lucia Balážová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. Aj tá tvrdí, že by sa vedcom zišlo viac financií na výskum, slovenskú vedu považuje za "veľmi podvýživenú". "Máme tu obrovský potenciál, veľa výskumníkov, ktorí majú ideu a know-how, ale majú zviazané krídla. Čiže potrebujeme začať lietať," myslí si.



Za problém vedkyňa nepovažuje len chýbajúce financie, ale aj obrovskú administratívnu záťaž.



SRK sa chce s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) stretnúť bezodkladne. Budúcnosť slovenského vysokého školstva sa podľa SRK zdá byť neistejšia ako kedykoľvek predtým. Dôvodom je podľa nich nedôstojná ekonomická situácia vysokých škôl. Hovoriť s predsedom vlády chcú aj o zvyšujúcich sa cenách energií, materiálov a vstupov do investičných projektov.