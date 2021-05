Ocenenia za sociálne inovácie SozialMarie získali aj Slováci

Viedeň 1. mája (TASR) - Stredoeurópske ocenenie za sociálne inovácie SozialMarie 2021 získali v sobotu aj dva slovenské projekty. Sú nimi projekt O krok pokrok a iniciatíva Mladí proti fašizmu. Prvú cenu si odniesol rakúsky projekt založený iniciatívou slovenských a rumunských opatrovateľov a opatrovateliek, uviedol pre TASR zástupca SozialMarie pre SR Igor Kocian.



O krok pokrok je vzdelávací projekt organizácie eduRoma, ktorý počas pandémie koronavírusu zabezpečuje funkčné dištančné vzdelávanie pre žiakov z rómskych komunít, ktoré nemajú prístup k internetovému pripojeniu.



Iniciatíva Mladí proti fašizmu je vzdelávací a aktivistický rovesnícky projekt podnecujúci mladých ľudí uvedomovať si riziká radikalizácie a extrémistických ideológií.



Hlavnú cenu 15.000 eur 17. ročníka udeľovania cien SozialMarie získal rakúsky projekt založený iniciatívou slovenských a rumunských opatrovateliek a opatrovateľov pod názvom Boj o prácu a opatera (Arbeitskampf und Pflege), zameraný na zabezpečenie lepších pracovných podmienok pre zahraničných opatrovateľov pracujúcich v Rakúsku.



Druhé miesto v hodnote 10.000 získal maďarský projekt s názvom Pandemic legal aid, ktorý počas pandémie koronavírusu poskytuje právnu pomoc ľudom bez domova.



Tretie miesto v hodnote 5.000 eur získal spoločný projekt aktivistov z Rakúska, Slovinska a Chorvátska s názvom MADE IN: Crafts and Design Narratives, ktorý poukazuje na globálnu nadprodukciu a nespravodlivú distribúciu zdrojov.



Projekty, ktoré sa umiestnili na 4. až 15. mieste, medzi nimi aj Mladí proti fašizmu a O krok pokrok, získali 2000 eur.



Slávnostného podujatia sa zúčastnila aj slovenská televízna a rozhlasová moderátorka Adela Vincezová, ktorá prebrala štafetu slovenskej záštity po Dušanovi Ondrušekovi. Vincezová bude tento rok podporovať EduBox, vzdelávací rovesnícky projekt prepájajúci študentov z bratislavského bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa s deťmi a mládežou z rómskej komunity v Lozorne.



Ceny SozialMarie pre inovatívne projekty v sociálnej oblasti každoročne udeľuje rakúska nadácia Unruhe Privatstiftung.



Ocenenia môžu získať projekty z celého územia Rakúska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky, ako i projekty z ďalších krajín, ktorých pôsobisko sa nachádza do 300 kilometrov vzdušnou čiarou od Viedne.