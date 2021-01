Ocenenie Angažovaná škola si prevzali Zemianska Olča a Bratislava

Bratislava 24. januára (TASR) - Víťazmi prvého ročníka oceňovania Angažovaná škola sa stali Základná škola v Zemianskej Olči, ktorej žiaci zrevitalizovali priestory aj okolie schátranej železničnej stanice, a Stredná odborná škola pedagogická v Bratislave, ktorej žiaci desať rokov organizujú vianočné tvorivé dielne pre rovesníkov či mladších žiakov so zdravotným znevýhodnením. TASR o tom informoval marketingový manažér Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Michal Miškovec.



Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice. Zo zapojených šiestich krajín sa do národného kola práve na Slovensku zapojilo najviac škôl a bolo prihlásených najviac projektov.



"Slovenské projekty boli natoľko kvalitné, že sa presadili aj na následnom prvom medzinárodnom oceňovaní, ktoré prebehlo v Bosne a Hercegovine," uviedol Miškovec. Základná škola v Zemianskej Olči vyhrala spomedzi všetkých najlepších projektov v rámci oblasti strednej a východnej Európy 2. miesto na Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice. Zároveň boli na tomto oceňovaní predstavované aj príklady dobrej praxe, ktoré získali špeciálnu cenu. Zo slovenských finalistov ju získala Základná škola s materskou školou na Komenského ulici v Poprade.



Všetkých šesť finalistov bude môcť ako príklad dobrej praxe využívať oficiálnu značku Angažovaná škola, pričom školy, ktoré realizovali víťazné projekty, budú môcť používať "zlatú značku" pre víťazov. "Naším zámerom nie je len školy oceňovať, ale aj podporovať prostredníctvom vzdelávania a konzultácií v zavádzaní stratégie service learning. Tak, aby boli školy pripravené rozvíjať aktivity smerujúce k prepájaniu vzdelávania s reálnym životom a aby boli dobrovoľníctvo a solidarita prirodzenou súčasťou životného štýlu ľudí a života komunít na Slovensku," dodala prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Alžbeta Brozmanová Gregorová.