Ocenenie Angažovaná škola získali dve školy a jeden internát

Bratislava 18. októbra (TASR) - Víťazmi štvrtého ročníka ocenenia Angažovaná škola sa stali Základná škola Spojová z Banskej Bystrice s projektom zameraným na šírenie lásky ku knihám a Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove, ktorá prepojila rôzne komunity v spoločnom poznávaní chránených stromov a vytvorení knihy LeSníček. Tretím víťazom je školský internát v Poprade, kde študenti zorganizovali stretnutie mládeže so seniormi z klubu dochodcov.



"Vo štvrtom ročníku oceňovania Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt sme prijali rekordných 35 prihlášok z 30 rôznych škôl z celého Slovenska, dokonca sa do tohto ročníka zapojili aj stredoškolské internáty," uviedla programová manažérka z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a organizátorka oceňovania Angažovaná škola Daniela Ivanová.



Hodnotiaca komisia vybrala 19 finalistov projektov a následne troch víťazov. Všetci 19 finalisti získali oficiálnu značku Angažovaná škola ako príklad dobrej praxe, pričom dve školy a jeden školský internát budú môcť používať "zlatú značku" pre víťazov. Odovzdávanie ocenenia sa konalo v rámci konferencie Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny, ktorá sa konala v utorok (17. 10.) v Poprade.



Značku Angažovaná škola majú možnosť získať všetky školy na Slovensku od roku 2020. Cieľom ocenenia je zdôrazniť a oceniť prácu materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity. Je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Award for Successful Service-Learning Practice, ktorú v rámci strednej a východnej Európy s partnermi organizuje medzinárodná organizácia Interactive Open Schools.