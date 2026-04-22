Ocenenie Atlas získalo šesť projektov
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Ocenenie Atlas získalo šesť projektov. O víťazoch v piatich kategóriách a výbere držiteľa Ceny poroty rozhodli enviroexperti. Na udržanie a rozvoj udeľuje Nadácia VÚB každému ocenenému odmenu vo výške 10.000 eur. TASR o tom informovala nadácia.
V kategórii Ochrana prírody Slovenska si cenu Atlas odniesla organizácia Pre Úľany - Pro Fudemus za projekt Náučný chodník Úľanská mokraď. Projekt obnovuje zanedbanú mokraď v území Natura 2000 a zároveň ju sprístupňuje verejnosti. V kategórii Osveta zvíťazila organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-Pack so svojím projektom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Ide o bezplatnú online príručku o triedení odpadu na Slovensku, ktorá radí verejnosti, ako predchádzať tvorbe odpadu, aj ako ho správne triediť.
Ocenenie v kategórii Zlepšovanie životného prostredia putuje do organizácie Čisté vody Slovensko, ktorá v rámci svojho projektu Čistý Ružín - Spoločne dosiahnuté rieši znečistenie vodnej nádrže Ružín odpadom z prítokov Hornádu a Hnilca. Využíva na to systém norných stien, ktoré zachytávajú odpad priamo na hladine. Porota sa výnimočne rozhodla udeliť aj ďalšiu cenu v tejto kategórii. Tá patrí zástupcom obce Rovinka za projekt spolupráce so susednou obcou Most pri Bratislave. Ich víťazný projekt predstavuje prvý systematický a preventívny model monitorovania podzemných vôd na Žitnom ostrove. Obce pravidelným odberom a analýzou studňovej vody sledujú možné znečistenie zo skládky vo Vrakuni a to aj tam, kde nevykonáva monitoring štát.
Cenu za Zelené podnikanie získala firma Vlnárska manufaktúra, ktorá sa usiluje o obnovu remesla spracovania ovčej vlny na Slovensku. Pracuje s materiálom, ktorý dlhodobo končil ako odpad, a premieňa ho na hodnotnú lokálnu surovinu. V roku 2025 spracoval približne 2,5 tony vlny a ukazuje, že vlna môže byť cenným zdrojom aj impulzom pre regionálne podnikanie.
Odborníci sa rozhodli udeliť aj Cenu poroty, a to projekt Angry Earth. Prostredníctvom ilustrácií, videí a animácií približuje témy klimatickej krízy, odpadu, nadmernej spotreby či ochrany prírody.
