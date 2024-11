Ocenenie Biela vrana odovzdali už po sedemnásty raz

Bratislava 18. novembra (TASR) - Ocenenie Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra odovzdali už po 17. raz. Odniesli si ho štyri príbehy, ktoré spája "vernosť najhlbším hodnotám ich poslaní, ktoré nestrácajú ani po tlaku a postihoch, ale aj obrana demokratických inštitúcií a pilierov". Cenu odovzdávali v pondelok večer.



"Príbehy tohtoročných Bielych vrán jasne ukazujú dôležitosť obrany demokratických pilierov pre budúcnosť Slovenska bez ohľadu na to, či ide o verejnú alebo súkromnú sféru. Demonštrujú jej rôzne podoby, zvnútra inštitúcií, zvonka, či už občianskymi alebo umeleckými formami," povedala pre médiá členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk.



Prvým laureátom sa stal Milan Olekšák, celoživotný ochranár prírody. Od jesene 2022 viedol Národný park Slovenský kras. Úspešne ho previedol procesom zonácie, ktorá je odborníkmi označovaná za vzorovú. Bielu vranu získal za dôslednú principiálnu obranu jednej verejnej inštitúcie, vernosť odbornosti a princípom ochrany prírody aj napriek tlaku a najmä v období, keď politická moc systémovo oslabuje verejné inštitucionálne zázemie v mnohých kľúčových oblastiach verejného života.



Druhým oceneným príbehom sa stalo novinárske vzopätie voči zásahom do výkonu práce v televízii Markíza, ktoré viedli Adel Ghannam, Michal Kovačič a Viktor Vincze. Ocenenie Biela vrana získali za dôslednú, vecnú obhajobu novinárskej slobody a integrity a jej uprednostnenie pred osobnými záujmami a pohodlnou lukratívnou pozíciou.



Tretím laureátom sa stal dlhoročný prokurátor Michal Šúrek. Bielu vranu získal ako verejné ocenenie a poďakovanie za odvahu pri stíhaní najzávažnejších trestných činov bez ohľadu na to, či išlo o mocenské špičky alebo nadriadených kolegov a ktorých opodstatnenie potvrdili v niektorých prípadoch už aj súdy.



Štvrtou laureátkou ocenenia Biela vrana za dlhodobý prínos je vizuálna umelkyňa Ilona Németh. Získala ho najmä za dôslednú obhajobu slobody umeleckej tvorby, principiálne občianske a hodnotové postoje vo verejnom priestore a ich prepájanie s kvalitným umením a kontinuálnu podporu iniciatív na obranu krehkého inštitucionálneho ukotvenia demokracie.



Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu. Laureátov pre rok 2024 vybrala Rada Bielej vrany, ktorá hodnotila nominácie predložené organizátorom ocenenia.