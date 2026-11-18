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Ocenenie Biela vrana za občiansku odvahu získali štyri príbehy
Členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk povedala, že tento rok bol bohatý na príbehy veľkej histórie a výzvy, ktoré predurčil ocenenie Biela vrana 2026.
Autor TASR
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Bratislava 18. novembra (TASR) - Ocenenie Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra udeľovali v stredu večer po devätnásty raz. Bielu vranu získali štyri príbehy, ktoré spája aktuálnosť, a všetky odrážajú veľké výzvy, ktorým ako spoločnosť čelíme. Ocenenia si prevzali počas slávnostného odovzdávania v Starej tržnici v Bratislave.
Členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk povedala, že tento rok bol bohatý na príbehy veľkej histórie a výzvy, ktoré predurčil ocenenie Biela vrana 2026. „Jeho laureáti ich plne odrážajú. V ocenení za dlhodobý prínos sme chceli pripomenúť, že veľké hnutia súčasnosti začali odvahou prvej generácie lídrov a stoja na nich,“ povedala Wienk.
Prvými laureátmi sa stali Tomáš Bartoněk, Soňa Gyarfašová a Rozália Vlasková ako symbolickí zástupcovia štrajkového výboru Iniciatívy za verejnoprávnosť a nezávislosť v RTVS. Ocenenie získali za dôslednú ochranu princípov nezávislosti a verejnoprávnosti kľúčovej verejnej mediálnej služby v čase ohrozenia demokracií na celom svete aj napriek riziku straty zamestnania, ktorému napokon mnohí čelili.
Druhou laureátkou sa stala predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová, ktorá vlani viedla kampaň úradu za zachovanie jeho nezávislosti, poslania a existencie po návrhu vlády na jeho zrušenie. Ocenenie získala za ochranu dôležitého inštitucionálneho piliera demokratickej infraštruktúry ďaleko nad rámec profesionálnych povinností s erudíciou, pokojom a vytrvalosťou.
Tri pedagogičky základnej školy v Staškove Miroslava Kubincová, Ivana Chytilová a in memoriam Božena Mariaková sa stali ďalšími laureátkami. Ocenená bola in memoriam aj ôsmačka tejto školy Nelka Badžgoňová. Ocenenie získali za odvahu a obetavosť nezištne chrániť životy bez ohľadu na smrteľné nebezpečenstvo, ktorému čelili. „Táto tragédia je mementom, že spoločnosť ako celok by ďalej nemala prehliadať hlboké problémy, ktorým čelia deti a nemala by ťarchu ich riešenia nechávať na školy bez vlastného prispenia,“ povedal člen Rady Bielej vrany Daniel Pastirčák.
Štvrtou laureátkou za dlhodobý prínos sa stala vizuálna umelkyňa a pedagogička Anna Daučíková, ktorá patrí k prvej generácii občianskych aktivistov po páde komunistického režimu. Je pokladaná za pionierku LGBTI+ hnutia na Slovensku. Ocenili ju za celoživotnú vernosť pravdivosti k sebe, odvahu k sebavyjadrovaniu napriek nehostinnému spoločenskému prostrediu a príklad, ktorý inšpiroval mnohých ďalších spájať sa v presadení svojich práv.
Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria či zažiť odsúdenie. Laureátov na rok 2026 vybrala Rada Bielej vrany, ktorá hodnotila nominácie predložené organizátorom ocenenia.
Členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk povedala, že tento rok bol bohatý na príbehy veľkej histórie a výzvy, ktoré predurčil ocenenie Biela vrana 2026. „Jeho laureáti ich plne odrážajú. V ocenení za dlhodobý prínos sme chceli pripomenúť, že veľké hnutia súčasnosti začali odvahou prvej generácie lídrov a stoja na nich,“ povedala Wienk.
Prvými laureátmi sa stali Tomáš Bartoněk, Soňa Gyarfašová a Rozália Vlasková ako symbolickí zástupcovia štrajkového výboru Iniciatívy za verejnoprávnosť a nezávislosť v RTVS. Ocenenie získali za dôslednú ochranu princípov nezávislosti a verejnoprávnosti kľúčovej verejnej mediálnej služby v čase ohrozenia demokracií na celom svete aj napriek riziku straty zamestnania, ktorému napokon mnohí čelili.
Druhou laureátkou sa stala predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová, ktorá vlani viedla kampaň úradu za zachovanie jeho nezávislosti, poslania a existencie po návrhu vlády na jeho zrušenie. Ocenenie získala za ochranu dôležitého inštitucionálneho piliera demokratickej infraštruktúry ďaleko nad rámec profesionálnych povinností s erudíciou, pokojom a vytrvalosťou.
Tri pedagogičky základnej školy v Staškove Miroslava Kubincová, Ivana Chytilová a in memoriam Božena Mariaková sa stali ďalšími laureátkami. Ocenená bola in memoriam aj ôsmačka tejto školy Nelka Badžgoňová. Ocenenie získali za odvahu a obetavosť nezištne chrániť životy bez ohľadu na smrteľné nebezpečenstvo, ktorému čelili. „Táto tragédia je mementom, že spoločnosť ako celok by ďalej nemala prehliadať hlboké problémy, ktorým čelia deti a nemala by ťarchu ich riešenia nechávať na školy bez vlastného prispenia,“ povedal člen Rady Bielej vrany Daniel Pastirčák.
Štvrtou laureátkou za dlhodobý prínos sa stala vizuálna umelkyňa a pedagogička Anna Daučíková, ktorá patrí k prvej generácii občianskych aktivistov po páde komunistického režimu. Je pokladaná za pionierku LGBTI+ hnutia na Slovensku. Ocenili ju za celoživotnú vernosť pravdivosti k sebe, odvahu k sebavyjadrovaniu napriek nehostinnému spoločenskému prostrediu a príklad, ktorý inšpiroval mnohých ďalších spájať sa v presadení svojich práv.
Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria či zažiť odsúdenie. Laureátov na rok 2026 vybrala Rada Bielej vrany, ktorá hodnotila nominácie predložené organizátorom ocenenia.