Ocenenie Biela vrana za rok 2021 získali po prvý raz tri ženy

Bratislava 17. novembra (TASR) - Organizátori už po štrnásty raz slávnostne odovzdali ocenenia Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra. Ocenenia získali tri príbehy, ktoré vracajú ľudí k podstate demokracie. Po prvý raz v histórii ocenenia sú všetkými laureátkami ženy. Cenu si prevzali v stredu večer.



"Všetky tohtoročné laureátky upriamujú našu pozornosť na to, čo potrebujeme, aby sa naša demokracia tiež zregenerovala a stala silnou. Zároveň nám svojím príkladom ponúkajú riešenia. Ako by sme mohli spoločne prekonať súčasnú krízu, ktorá sa v súčasnosti vyostruje," povedala členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk.



Prvou laureátkou sa stala nezávislá poslankyňa obce Varín Lenka Ticháková. Tá sa dlhodobo snaží, aby obec našla nový názov pre ulicu Dr. Jozefa Tisa. Pátrala v archívoch, získala stanovisko historikov, robila osvetu a tlačila na zmenu. V obci čelí urážkam a nepochopeniu.



Druhou ocenenou sa stala riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová. Ústav vypracoval v čase pandemickej krízy nezávislé hodnotenie neregistrovanej vakcíny Sputnik. Baťová zaň čelila bezprecedentným mediálnym aj politickým tlakom, a to nielen na domácej scéne.



Tretie ocenenie za dlhodobý prínos putuje do rúk psychologičky Sone Holúbkovej, ktorá sa tridsať rokov venuje ľuďom s postihnutím. Vytvára nové cesty, aby ich podporila žiť samostatne. Pestuje začlenenie každého do spoločnosti a učí ľudí prijímať a oceňovať inakosť.



Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu.