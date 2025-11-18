< sekcia Slovensko
Ocenenie Biela vrana získali Šimko, Heretik a bývalé zamestnankyne SNG
Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Ocenenie Biela vrana za občiansku odvahu a obhajobu verejného dobra udeľovali v utorok večer už po osemnásty raz. Bielu vranu získala trojica bývalých zamestnankýň Slovenskej národnej galérie (SNG) Bohdana Hromádková, Klára Hudáková a Veronika Němcová, ďalším laureátom za dlhodobý prínos je psychológ Anton Heretik a za celoživotný prínos získal Bielu vranu Otto Šimko. Podľa organizátorov spája príbehy laureátov aktuálnosť a hodnotové odkazy pre súčasné výzvy. Ocenenia si prevzali počas slávnostného odovzdávania v Starej tržnici v Bratislave.
Bohdana Hromádková, Klára Hudáková a Veronika Němcová sa stali laureátkami ako symbolické zástupkyne vedenia a zamestnancov SNG a občiansko-kultúrnych zoskupení Otvorená kultúra, Umenie nebude ticho a Slobodná národná galéria. Bielu vranu získala trojica za „záchranu a obranu odbornosti, inštitucionálnej slobody a integrity SNG, jednej z najvýznamnejších kultúrnych erbových inštitúcií Slovenskej republiky, po politicky motivovanom odvolaní Alexandry Kusej z postu riaditeľky SNG“.
Laureátom za dlhodobý prínos sa stal psychológ Anton Heretik. Organizátori ho vyzdvihli ako výnimočnú osobnosť slovenskej psychológie, ktorá dlhodobo formuje verejné vnímanie významu duševného zdravia pre kvalitu života jednotlivca aj celej spoločnosti. Ocenenie získal okrem výnimočného odborného vplyvu na verejný diskurz „aj za svoje trvalé občianske angažovanie a odvahu vstupovať do verejnej diskusie dôležitým odborným, vecným a hodnotovo ukotveným hlasom v kľúčových momentoch slovenskej histórie, pričom vždy zachovával profesionálnu etiku“.
Tretím laureátom za celoživotný prínos sa stal 101-ročný Otto Šimko. Bielu vranu získal za vytrvalú odvahu pri obrane hodnôt slobody a demokracie. „Ako mladý muž sa so zbraňou v ruke postavil proti nacizmu počas Slovenského národného povstania. Bol kritikom komunistického režimu, ktorý ho považoval za nepriateľskú osobu a pripravil ho o prácu. Osud krajiny a sveta, v ktorom žije, mu nie je ľahostajný ani v jeho 101 rokoch. V rámci svojich možností sa zapája do verejnej diskusie a podporuje napadnutú Ukrajinu,“ uviedli organizátori.
„Máloktorý život je tak ťažko skúšaný historickými výzvami a málokto tak konzistentne vytrváva pri obrane hodnôt slobody a demokracie. Tým sa stáva v súčasnosti veľmi inšpiratívnym, najmä svojím odkazom, že všetky režimy sú dočasné,“ priblížil dôvody výberu laureáta Otta Šimka člen Rady Bielej vrany Daniel Pastirčák.
Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie. Laureátov pre rok 2025 vybrala Rada Bielej vrany, ktorá hodnotila nominácie predložené organizátorom ocenenia.
