Ocenenie Eset Science Award pozná svojich laureátov

Bratislava 11. októbra (TASR) - Šiesty ročník ocenenia Eset Science Award pozná svojich laureátov. Výnimočnou osobnosťou vedy na Slovensku sa stala Mária Bieliková, odborníčka v oblasti umelej inteligencie. Cenu verejnosti si odniesol onkológ Michal Mego. Ocenenia odovzdali vo štvrtok (10. 10.) v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.



Bieliková pôsobí v oblasti umelej inteligencie so zameraním na strojové učenie a riešenie problému zahltenia informáciami v online priestore. Jedným z jej najväčších úspechov je založenie Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, kde skúma umelú inteligenciu a prepája vedu s praxou.



Výnimočnou osobnosťou vedy do 35 rokov je fyzik František Herman, ktorý skúma teoretickú fyziku kondenzovaných látok. Herman pôsobí na Katedre experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Vo svojom výskume sa s kolektívom študentov sústreďuje na supravodiče.



V kategórii vysokoškolského vzdelávania si ocenenie prevzal Igor Farkaš, zástupca vedúcej Katedry aplikovanej informatiky na FMFI UK. Orientuje sa aj na spojenie umelej inteligencie a robotiky so zameraním sa na humanoidné roboty.



Od verejnosti získal najviac hlasov Michal Mego. Pôsobí ako prednosta II. Onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu. Mego sa venuje najmä rakovine prsníka a semenníkov, zároveň skúma mikrobióm a probiotické baktérie, ktoré by mohli pomôcť onkologickým pacientom lepšie zvládať vedľajšie účinky liečby.



Laureátov vyberala medzinárodná komisia na čele s nositeľkou Nobelovej ceny Emmanuelle Charpentierová. "Gratulujem všetkým laureátom ocenenia, ako aj finalistom a finalistkám. Ich vedecké výskumy prinášajú zistenia, ktoré majú reálny vplyv na náš svet a spoločnosť," uviedla Charpentierová.