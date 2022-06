Bratislava 29. júna (TASR) - Ocenenie Férový čin roka získal študent za pomoc seniorom. Nadácia Zastavme korupciu v utorok (28. 6.) v Primaciálnom paláci ocenila mladých ľudí, ktorí okrem iného prispeli aj k spravodlivejšiemu prostrediu v spoločnosti. TASR o tom informoval komunitný manažér Nadácie Zastavme korupciu Matúš Lukačovič.



Ocenenie dostal Ján Cipár, ktorý založil iniciatívu Pošli dobro. Upozornil na osamelosť seniorov, ktorí boli v čase pandémie najzraniteľnejšou časťou populácie. Spolu s 600 dobrovoľníkmi napísali seniorom v domovoch dôchodcov viac ako 3000 listov. Projekt sa neskôr rozšíril na písanie listov aj pre telesne a duševne postihnutých ľudí.



"V čase pandémie boli seniori v domovoch dôchodcov bez kontaktu s vonkajším svetom. Zároveň si dlhodobo uvedomujem, že my mladí málo chápeme pohľady starších ľudí a rád by som tieto dve generácie k sebe priblížil. Toto všetko sa vo mne spojilo a založil som projekt Pošli dobro," povedal víťaz.



Porota, ktorá predávala ocenenie, bola zložená zo zástupcov piatich organizácií a inštitúcií a hodnotila ľudí vo veku od 16 do 26 rokov. Kľúčovým faktorom pri vyberaní víťaza bola miera pozitívneho dosahu na spoločnosť. Okrem Cipára boli medzi finalistami ďalší traja mladí ľudia.



Podľa slov Lukačoviča ocenenie týchto činov má motivovať aj ďalších mladých ľudí k dobrovoľníckym aktivitám.