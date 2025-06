Ocenenie Férový čin roka získala študentka za občiansky postoj

Bratislava 25. júna (TASR) - Ocenenie Férový čin roka 2024 získala študentka Ráchel Rimarčíková za občiansky postoj, ktorým aktivizovala študentov a verejne sa postavila za hodnoty otvorenej kultúry. V stredu jej ho udelila Nadácia Zastavme korupciu. TASR o tom informoval komunikačný špecialista nadácie Norbert Chomistek.



Rimarčíková iniciovala vznik platformy Študentstvo za Otvorenú Kultúru a zorganizovala sériu vyhlásení, protestov či verejných vystúpení. „Preukázala mimoriadnu vytrvalosť a občiansku zrelosť. V čase, keď je kultúra odsúvaná na okraj, sa rozhodla konať - nielen za seba, ale za celú spoločnosť. Jej odhodlanie by mohlo inšpirovať aj staršie generácie,“ uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková.



Do finále Férového činu roka 2024 sa okrem Rimarčíkovej dostal aj Matúš Nemec, predseda školského parlamentu z obce Čavoj, ktorý sa venuje prevencii šikany a kyberšikany. Pre deti zo základných škôl vytvoril sériu interaktívnych workshopov.



Ocenenie Férový čin roka organizuje Nadácia Zastavme korupciu už štvrtý rok. Porota hodnotila činy podľa piatich kritérií, a to spoločenský dopad, zasiahnuté skupiny, územný rozsah, miera odvahy a replikovateľnosť.