Ocenenie GREAT TASTE je považované za Oskara vo svete gastronómie

Dolná Krúpa 14. augusta (OTS) - Medzi 500 členmi komisie sú nezávislí odborníci, kuchári, gastrokritici a prevádzkari najznámejších reštaurácii a experti na gastronómiu. Po dôkladnom hodnotení prideľujú najlepším produktom 1, 2 alebo 3 hviezdičky. Dostať čo i len jednu hviezdu je považované za veľký úspech.



Medoviny z rodinného Medovinárstva APIMED v Dolnej Krupej dosiahli to najvyššie možné ocenenie 3 hviezdy a 2 hviezdy.



Zo 14 195 rozličných jedál a nápojov prihlásených do Great Taste 2023 len 1,8 % produktov získalo 3-hviezdičkové ocenenie. Tento úspech nepochybne zaraďuje Staroslovanskú medovinu svetlú aj tmavú do elitného klubu toho najlepšieho, čo tento rok porotcovia ochutnali.



Odrodové medoviny Staroslovanská svetlá z agátového medu a Staroslovanská tmavá z lesného medu boli ocenené za ich typickú farbu, lahodnú vôňu a vyváženú dochuť medu, z ktorého sú vyrobené.



Filozofia medovinárstva Apimed spočíva vo výrobe odrodových medovín odlíšených druhom medu, z ktorého sú vyrobené. Využívajú pritom druhovú pestrosť a rozmanitosť slovenského včelieho medu – kvetový, agátový, lesný či lipový med.



Práve odrodovosť a vyzdvihnutie špecifickej chuti použitého medu, bola porotcami ocenená.