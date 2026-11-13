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Ocenenie Lúč z tmy získali osobnosti,ktoré menia postavenie Rómov v SR
Tohtoročnými laureátmi ocenenia Lúč z tmy za iniciatívu prispievajúcu k zlepšovaniu postavenia Rómov na Slovensku sa stali Monika Dužďová, René Lužica a Roman Eštočák.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Tohtoročnými laureátmi ocenenia Lúč z tmy za iniciatívu prispievajúcu k zlepšovaniu postavenia Rómov na Slovensku sa stali Monika Dužďová, René Lužica a Roman Eštočák. Cenu verejnosti Klobúk dole/Kalapa tele získala Kristína Maková. Ocenení pôsobia v oblastiach od vzdelávania a sociálnej práce cez uchovávanie rómskej histórie a kultúry až po podporu žien a mladých ľudí v komunitách. TASR o tom informovala PR manažérka ocenenia Jana Gombošová.
„V čase narastajúcej spoločenskej polarizácie pripomína ocenenie význam ľudí, ktorí namiesto prehlbovania rozdielov hľadajú spoločnú reč a svojou každodennou prácou prispievajú k pozitívnym zmenám,“ pripomenula Gombošová.
Za podporu detí a pedagógov získala ocenenie Monika Dužďová. Podieľa sa na prepájaní odbornej práce v školstve s konkrétnou podporou detí a pedagógov a na vytváraní prostredia vzájomného porozumenia, v ktorom môžu deti a mladí ľudia z rómskych komunít rozvíjať svoju identitu a potenciál.
Za uchovávanie rómskej historickej pamäti dostal ocenenie René Lužica. Dlhodobo sa podieľa na poznávaní a uchovávaní rómskej historickej pamäti, ktorá pomáha Rómom lepšie porozumieť vlastnej minulosti a väčšinovej spoločnosti hlbšie pochopiť dejiny, kultúru a identitu Rómov.
Roman Estočák získal ocenenie za dlhodobé prepájanie terénnej sociálnej práce so vzdelávaním a kultúrnou osvetou. Svojím pôsobením prispieva k zachovávaniu rómskeho jazyka a kultúrneho dedičstva, posilňovaniu rómskej identity a vytváraniu príležitostí na rozvoj detí, mladých ľudí aj odborníkov, ktorí pracujú s rómskymi komunitami.
Kristíne Makovej udelili Cenu verejnosti Kalapa tele/Klobúk dole za inšpiratívnu komunitnú prácu, odvahu otvárať citlivé témy a vytváranie prostredia založeného na dôvere, solidarite a vzájomnom rešpekte. Organizátori priblížili, že svojím pôsobením podporuje rómske ženy a mladých ľudí v prekonávaní bariér, posilňovaní vlastnej sebadôvery a hľadaní možností meniť svoju životnú situáciu.
Ocenenie Lúč z tmy, ktoré každoročne udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti ľuďom dlhodobo sa zasadzujúcim o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života, organizuje občianske združenie eduRoma.
„V čase narastajúcej spoločenskej polarizácie pripomína ocenenie význam ľudí, ktorí namiesto prehlbovania rozdielov hľadajú spoločnú reč a svojou každodennou prácou prispievajú k pozitívnym zmenám,“ pripomenula Gombošová.
Za podporu detí a pedagógov získala ocenenie Monika Dužďová. Podieľa sa na prepájaní odbornej práce v školstve s konkrétnou podporou detí a pedagógov a na vytváraní prostredia vzájomného porozumenia, v ktorom môžu deti a mladí ľudia z rómskych komunít rozvíjať svoju identitu a potenciál.
Za uchovávanie rómskej historickej pamäti dostal ocenenie René Lužica. Dlhodobo sa podieľa na poznávaní a uchovávaní rómskej historickej pamäti, ktorá pomáha Rómom lepšie porozumieť vlastnej minulosti a väčšinovej spoločnosti hlbšie pochopiť dejiny, kultúru a identitu Rómov.
Roman Estočák získal ocenenie za dlhodobé prepájanie terénnej sociálnej práce so vzdelávaním a kultúrnou osvetou. Svojím pôsobením prispieva k zachovávaniu rómskeho jazyka a kultúrneho dedičstva, posilňovaniu rómskej identity a vytváraniu príležitostí na rozvoj detí, mladých ľudí aj odborníkov, ktorí pracujú s rómskymi komunitami.
Kristíne Makovej udelili Cenu verejnosti Kalapa tele/Klobúk dole za inšpiratívnu komunitnú prácu, odvahu otvárať citlivé témy a vytváranie prostredia založeného na dôvere, solidarite a vzájomnom rešpekte. Organizátori priblížili, že svojím pôsobením podporuje rómske ženy a mladých ľudí v prekonávaní bariér, posilňovaní vlastnej sebadôvery a hľadaní možností meniť svoju životnú situáciu.
Ocenenie Lúč z tmy, ktoré každoročne udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti ľuďom dlhodobo sa zasadzujúcim o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života, organizuje občianske združenie eduRoma.