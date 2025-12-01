< sekcia Slovensko
Ocenenie Roma Spirit získali opäť viaceré organizácie aj jednotlivci
Roma Spirit 2025 vyhlasujú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Slovenská televízia a rozhlas a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
Bratislava 1. decembra (TASR) - Ocenenie Roma Spirit získali v nedeľu (30. 11.) opäť viaceré organizácie aj jednotlivci. Projekt pripomína aktivity, ktoré pomáhajú inklúzii a posilňujú budovanie vzájomného rešpektu. TASR o tom informovala hovorkyňa ocenenia Eva Sládková.
„V kategórii nezisková organizácia zvíťazilo občianske združenie Svet ticha za systematickú podporu nepočujúcich Rómov, ktorí čelia dvojitej marginalizácii. V kategórii spoločnosť a zamestnávateľ bola ocenená Základná škola Alma zo Zvolena za inovatívny inkluzívny model vzdelávania, ktorý vzniká v spolupráci s CEEV Živica,“ uviedla Sládková.
Ako doplnila, v kategórii obec a mesto získalo ocenenie Spišské Podhradie za dlhodobú a systematickú prácu v oblasti marginalizovaných komunít. „V kategórii médiá si ocenenie odniesol Róbert Hamburgbadžo, novinár a moderátor, ktorý prináša do verejného priestoru autentický hlas mladej rómskej generácie. V osobnom príhovore poďakoval aj svojej nedávno zosnulej mame,“ priblížila.
Okrem toho odovzdali cenu aj v kategóriách osobnosť a kultúra. Ocenenie Čin roka si odniesol Miroslav Kováč. Ten presadil rediagnostiku žiaka nespravodlivo zaradeného do špeciálnej školy. Ten sa tak môže plnohodnotne vzdelávať.
Roma Spirit 2025 vyhlasujú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Slovenská televízia a rozhlas a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. „Roma Spirit 2025 sa konalo pod záštitou verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského a prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorí podujatie podporili svojou osobnou účasťou,“ podotkla Sládková.
