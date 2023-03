Ocenenie sv. Gorazda si z rúk J. Horeckého prevzalo 60 pedagógov

Bratislava 10. marca (TASR) - Celoživotná práca, mimoriadny prínos pre školstvo a množstvo žiakov a študentov, ktorých pripravili na profesijný aj osobný život, to sú výsledky mnohých učiteľov, ktorí zasvätili svoj život tomuto povolaniu. Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký udelil v piatok večer Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



"Učiteľstvo je investícia svojho života do života mnohých. Vyžaduje si holistický prístup, zapojenie mysle a srdca. Osobitne dnes vás spoločnosť, my všetci, veľmi potrebujeme. Vy ste soľou života v školách a školských zariadeniach, vaše dobré a ochotné ruky, mysle a srdcia formujú naše deti a spoločnú budúcnosť," povedal oceneným pedagógom a symbolicky aj všetkým učiteľom Horecký. Veľkú medailu svätého Gorazda si prevzalo 15 učiteľov. Jednou z nich je aj Mariana Kamenská z Obchodnej akadémie v Seredi. Ocenenie získala za celoživotnú pedagogickú činnosť, vysoko profesionálny prístup k práci, za dlhoročnú prácu s talentovanými literárne nadanými žiakmi a za zavádzanie inovatívnych metód v pedagogickej praxi.



Malú medailu svätého Gorazda udelil rezort školstva 19 pedagógom. Medzi nimi je napríklad aj Zuzana Révészová zo Spojenej školy v Košiciach. Cenu si prevzala za dlhoročnú pedagogickú prácu, osobitný prínos v oblasti inkluzívneho vzdelávania, významný podiel v oblasti vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a za bohatú publikačnú činnosť.



Uznaním mimoriadneho pedagogického úsilia, talentu, nasadenia či vernosti pedagogickej profesii, ako aj práce v prospech vzdelávania a výchovy je Ďakovný list svätého Gorazda. Celkovo ich získalo 26 učiteľov. Príkladom je aj Richard Demian, pedagóg na Základnej škole s materskou školou v Kozárovciach. Ocenenie získal za mimoriadny prínos v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov a dlhoročnú úspešnú riadiacu prácu.



Ocenenie pedagogickej práce nesúce meno svätého Gorazda je najvyšším prejavom uznania, aké môže pedagógom udeliť minister školstva, a traduje sa od roku 1997. Symbolicky je nazvané po prvom známom učencovi v dejinách nášho národa.