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Ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska získal fyzikár z Martina
Jeho cieľom je ukazovať mladým ľuďom, že fyzika nie je iba súborom komplikovaných vzorcov a poučiek, ale spôsobom, ako lepšie porozumieť svetu.
Autor TASR
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Bratislava 11. júna (TASR) - Tohtoročným laureátom hlavnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska sa stal Martin Štubňa, učiteľ fyziky na bilingválnom gymnáziu Evanjelickej spojenej školy v Martine. Porota na jeho práci vyzdvihla najmä búranie mýtov o obávanom predmete a hľadanie nových ciest, ako žiakom ukázať, že aj fyzika môže byť zrozumiteľná, prepojená s každodenným životom a plná priestoru na vlastnú realizáciu.
„Vo vyučovaní sa snažím búrať predstavu o fyzike ako o hotových poučkách. Cez portfólio aktivít dávam študentom slobodu hľadať ju v tom, čo ich reálne baví. Fascinuje ma sledovať, ako si sami konštruujú poznatky a objavujú v sebe talent, o ktorom často ani netušili,“ prezradil Štubňa.
Jeho cieľom je ukazovať mladým ľuďom, že fyzika nie je iba súborom komplikovaných vzorcov a poučiek, ale spôsobom, ako lepšie porozumieť svetu. Predmet premieňa na priestor pre zvedavosť, kreativitu a objavovanie. Vo vyučovaní prepája odborné poznatky s praktickými skúsenosťami a so situáciami, ktoré sú študentom blízke. Vedie ich k tomu, aby sa nebáli experimentovať, klásť otázky, hľadať vlastné riešenia a učiť sa aj prostredníctvom chýb.
Počas štvrtkového slávnostného galavečera sa odovzdávala aj Cena verejnosti a Cena Zastúpenia Európskej komisie. Verejnosť si zvolila za svojho laureáta Michala Siváka zo Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v Bratislave. Cenu Zastúpenia Európskej komisie si odniesla Simona Čalovková zo Základnej školy Vrbnica (okres Michalovce). Ocenená bola za svoj prínos v oblasti inklúzie a aktívnej pomoci deťom zo znevýhodneného prostredia.
„Toto ocenenie patrí každému jednému dieťaťu, ktorému v škole pomáhame objaviť jeho vlastný potenciál. Svoje poslanie vnímam ako rolu sprievodcu. Chcem byť pre žiakov oporou, ktorá im dôveruje aj v momentoch, keď oni sami o sebe pochybujú. Vzťah s nimi preto staviam na absolútnej úprimnosti, pretože deti okamžite vycítia, či to s nimi myslíte vážne,“ podotkol Sivák.
Laureátka Ceny Zastúpenia EK zdôraznila, že ak by mala kolegov v niečom inšpirovať, tak v tom, aby sa na mladých ľudí pozerali optikou ich možností a nie obmedzení. „Svoju prácu robím preto, lebo odmietam prehliadať deti, v ktoré už často nikto iný neverí. Každý deň stojím pred žiakmi, ktorí si so sebou nesú viac starostí, než by mali zvládať dospelí, a práve vtedy vnímam obrovskú silu vzdelávania. Najvzácnejšie chvíle pre mňa nepredstavujú oficiálne úspechy, ale momenty, keď tiché a uzavreté dieťa vďaka získanej dôvere prvýkrát povie: Ja to dokážem,“ povedala Čalovková.
V tohtoročnom ročníku ocenenia zaevidovali viac ako 1000 nominácií, z ktorých vzišlo 191 platných prihlášok - mnohé pedagogičky a pedagógovia získali viacero nominácií. Zo 191 prihlásených tvorili muži približne pätinu. Najviac prihlášok prišlo opäť z Košického a Prešovského kraja, avšak silné zastúpenie mali podľa organizátorov aj ostatné regióny Slovenska.
Odborná porota na základe bodového hodnotenia vybrala najskôr semifinálovú skupinu, v ktorej pre mimoriadnu vyrovnanosť kandidátov namiesto tradičnej tridsiatky figurovalo 32 učiteľských osobností. Z hľadiska pôsobnosti v nej dominovalo 12 učiteľov z prvého stupňa základných škôl, nasledovalo osem učiteľov z druhého stupňa, sedem zástupcov stredných odborných škôl a päť pedagógov z gymnázií. Z tejto skupiny následne vzišla finálová desiatka zložená zo šiestich žien a štyroch mužov.
„Vo vyučovaní sa snažím búrať predstavu o fyzike ako o hotových poučkách. Cez portfólio aktivít dávam študentom slobodu hľadať ju v tom, čo ich reálne baví. Fascinuje ma sledovať, ako si sami konštruujú poznatky a objavujú v sebe talent, o ktorom často ani netušili,“ prezradil Štubňa.
Jeho cieľom je ukazovať mladým ľuďom, že fyzika nie je iba súborom komplikovaných vzorcov a poučiek, ale spôsobom, ako lepšie porozumieť svetu. Predmet premieňa na priestor pre zvedavosť, kreativitu a objavovanie. Vo vyučovaní prepája odborné poznatky s praktickými skúsenosťami a so situáciami, ktoré sú študentom blízke. Vedie ich k tomu, aby sa nebáli experimentovať, klásť otázky, hľadať vlastné riešenia a učiť sa aj prostredníctvom chýb.
Počas štvrtkového slávnostného galavečera sa odovzdávala aj Cena verejnosti a Cena Zastúpenia Európskej komisie. Verejnosť si zvolila za svojho laureáta Michala Siváka zo Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v Bratislave. Cenu Zastúpenia Európskej komisie si odniesla Simona Čalovková zo Základnej školy Vrbnica (okres Michalovce). Ocenená bola za svoj prínos v oblasti inklúzie a aktívnej pomoci deťom zo znevýhodneného prostredia.
„Toto ocenenie patrí každému jednému dieťaťu, ktorému v škole pomáhame objaviť jeho vlastný potenciál. Svoje poslanie vnímam ako rolu sprievodcu. Chcem byť pre žiakov oporou, ktorá im dôveruje aj v momentoch, keď oni sami o sebe pochybujú. Vzťah s nimi preto staviam na absolútnej úprimnosti, pretože deti okamžite vycítia, či to s nimi myslíte vážne,“ podotkol Sivák.
Laureátka Ceny Zastúpenia EK zdôraznila, že ak by mala kolegov v niečom inšpirovať, tak v tom, aby sa na mladých ľudí pozerali optikou ich možností a nie obmedzení. „Svoju prácu robím preto, lebo odmietam prehliadať deti, v ktoré už často nikto iný neverí. Každý deň stojím pred žiakmi, ktorí si so sebou nesú viac starostí, než by mali zvládať dospelí, a práve vtedy vnímam obrovskú silu vzdelávania. Najvzácnejšie chvíle pre mňa nepredstavujú oficiálne úspechy, ale momenty, keď tiché a uzavreté dieťa vďaka získanej dôvere prvýkrát povie: Ja to dokážem,“ povedala Čalovková.
V tohtoročnom ročníku ocenenia zaevidovali viac ako 1000 nominácií, z ktorých vzišlo 191 platných prihlášok - mnohé pedagogičky a pedagógovia získali viacero nominácií. Zo 191 prihlásených tvorili muži približne pätinu. Najviac prihlášok prišlo opäť z Košického a Prešovského kraja, avšak silné zastúpenie mali podľa organizátorov aj ostatné regióny Slovenska.
Odborná porota na základe bodového hodnotenia vybrala najskôr semifinálovú skupinu, v ktorej pre mimoriadnu vyrovnanosť kandidátov namiesto tradičnej tridsiatky figurovalo 32 učiteľských osobností. Z hľadiska pôsobnosti v nej dominovalo 12 učiteľov z prvého stupňa základných škôl, nasledovalo osem učiteľov z druhého stupňa, sedem zástupcov stredných odborných škôl a päť pedagógov z gymnázií. Z tejto skupiny následne vzišla finálová desiatka zložená zo šiestich žien a štyroch mužov.