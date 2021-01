Bratislava 31. januára (TASR) - Ocenenie Úradnícky čin roka 2020 získal Roman Országh z komunitného centra Romano Jilo mesta Zvolen. Počas prvej vlny pandémie, keď boli zatvorené školy, zabezpečoval komunikáciu medzi základnými školami a žiakmi z vylúčených komunít bez prístupu na internet. TASR o tom informovala Veronika Hincová Frankovská zo Slovak Governance Institute.



"Tohtoročná cena sa stala akousi symbolickou cenou za vylúčené komunity, na ktoré štát zabudol a doteraz počas pandémie nemajú prístup k vzdelávaniu. Roman Országh bol ten, ktorý pešo obchádzal rodiny a snažil sa o to, aby tieto deti neostali mimo systém," uviedla členka poroty Katarína Staroňová.



Špeciálne uznanie poroty získali aj úradníčky z Vinosadov, ktoré sa na jar namiesto zatvorenia úradu rozhodli presunúť kancelárie do komunitnej záhrady na nádvorí obecného úradu a boli tak k dispozícii pre ľudí. Vladimír Špánik z občianskeho združenia ZOMOS vysvetlil, že iniciatíva zamestnankýň vychádzajúca z ľudskosti v podmienkach malej obce je to, čo ocenili.



Udeľovanie cien už druhýkrát usporiadal Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť spolu s Klubom úradníkov dobrej vôle. V roku 2020 sa zamerali na koronakrízu. "Často sa zabúda na to, že aj úradníci pomáhali čeliť tejto bezprecedentnej kríze. Rýchlosť ich reakcie a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam umožnili, aby štát naďalej fungoval,” poznamenala riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Veronika Prachárová.



Dodala, že cieľom oceňovania je poukázať na kvalitných a šikovných úradníkov na Slovensku, ale aj zlepšiť verejnú mienku. Záštitu nad ocenením prevzal Úrad vlády SR, Európska komisia a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.