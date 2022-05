Cenu Úradnícky čin roka získala S. Čechová, zefektívnila výber daní

Bratislava 27. mája (TASR) - Ocenenie Úradnícky čin roka 2022 získala Silvia Čechová, ktorá Bratislavčanom zjednodušila platenie dane z nehnuteľnosti. S výskumníkmi Ústavu verejnej politiky navrhli list, ktorým oslovovali obyvateľov mesta a pripravili návod, ako pri platbe a podávaní daňového priznania postupovať. TASR o tom informovala Veronika Hincová Frankovská z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).



"Na pani Čechovej sme ocenili jej veľkú otvorenosť spolupráci s akademickým sektorom, pričom sa do intervencií sama aktívne zapájala. Svojim inovatívnym prístupom pomohla k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu výberu daní," uviedla riaditeľka SGI a členka poroty Veronika Prachárová.



Čechová spolu s výskumníkmi rozposlala rôzne verzie listu, ktorý obyvateľov vyzval k zaplateniu dane. "Nové verzie listov sa ukázali byť účinnejšie a mesto vyzbieralo na daniach viac o 100.000 eur než za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku," doplnila Hincová Frankovská s tým, že najúspešnejší list bude mesto používať aj v budúcnosti. V spolupráci s oddelením inovácií a digitálnych služieb prispela Čechová aj k rozbehnutiu možnosti digitálneho platenia dane.



Počas slávnostného štvrtkového (26. 5.) odovzdávania predstavili organizátori tri príbehy, ktoré porota vybrala ako najinšpiratívnejšie spomedzi 78 nominovaných. Okrem Silvie Čechovej to boli aj administrátori stránky na sociálnej sieti "Hoaxy a podvody - Polícia SR" a analytici Inštitútu zdravotných analýz Kristián Šufliarsky, Matej Mišík, Kristína Kováčiková, ktorí v spolupráci s externistom Filipom Likavčanom spustili verejné úložisko dát o pandémii.



"Úradnícky čin roka nám ukazuje, koľko inovatívnych a výnimočných vecí sa na našich úradoch deje. Pre nás v Klube úradníkov dobrej vôle je to vzácny a unikátny projekt, ktorým sa snažíme dlhodobo poukazovať na príklady dobrej praxe a oceňovať tie najlepšie nápady, ktoré zvyšujú kvalitu verejných služieb, napĺňajú verejný záujem a zlepšujú tak život všetkých nás," doplnil Adrián Staňo z Klubu úradníkov dobrej vôle.



Ocenenie Úradnícky čin roka už po tretí rok organizuje SGI v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle. Záštitu nad ním prevzali prezidentka SR Zuzana Čaputová, Úrad vlády SR a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.