Ocenenie Úradnícky čin roka 2023 získala kontrolórka rezortu dopravy

Bratislava 10. júna (TASR) - Ocenenie Úradnícky čin roka 2023 získala kontrolórka ministerstva dopravy Renáta Cződörová. Prepojila informácie zo štátnych registrov a zistila, že niektoré autoškoly nepriznávajú všetky príjmy. Upozornila na to daňový úrad, ktorému poslala návod, ako na to prísť. TASR o tom informovala Veronika Hincová Frankovská z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).



"Nielenže sa jej podarilo dokázať daňové úniky v oblasti autoškôl, ale spolupracovala aj s finančnou správou, ktorá tieto daňové úniky riešila a dostala do štátneho rozpočtu o 2,2 milióna eur viac," uviedla riaditeľka SGI a členka poroty ocenenia Veronika Jursová Prachárová.



Medzi ďalších finalistov Úradníckeho činu roka 2023 patril hlavný kontrolór mesta Prešov Alexander Ernst a bývalý analytik Inštitútu sociálnej politiky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Marek Hlaváč.



SGI organizuje ocenenie v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle. Cieľom je poukázať na príbehy úradníckych kolektívov, ktoré prispievajú k zlepšovaniu verejných služieb na Slovensku. Úradnícky čin roka 2023 sa konal pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, Úradu vlády SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.