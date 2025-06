Ocenenie Úradnícky čin roka 2024 získala D. Šukolová

Bratislava 10. júna (TASR) - Ocenenie Úradnícky čin roka 2024 získala bývalá vedúca oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže Denisa Šukolová. Dnes je riaditeľkou Centra podpory a ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Porota šiesteho ročníka ocenenia vyzdvihla aj kontrolórov Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorí zachraňujú štátu peniaze, a zvolenských úradníkov, ktorí v meste vo voľnom čase spoluorganizovali inkluzívny festival Ľudskosť. TASR o tom informovala Veronika Frankovská z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).



„Denisa Šukolová pomohla zaviesť do praxe jednu z doposiaľ najdôležitejších reforiem v oblasti školstva na Slovensku - kurikulárnu zmenu základného vzdelávania. Medzi dotknutými stranami, ktorých pri tak veľkom projekte nebolo málo, robila mediátorku a vďaka jej manažérskym a ľudským kvalitám sa do novovznikajúceho systému ešte vo fáze dobrovoľnosti zapojilo tisíc škôl - oveľa viac, než sa pôvodne očakávalo,” uviedla riaditeľka SGI a členka poroty Veronika Jursová Prachárová.



Medzi troch najlepších finalistov minulého roka sa dostal aj tím 39 kontrolórov NKÚ pod vedením Martina Hamráčka, ktorý odhalil, že štát roky systémovo zlyhával pri vymáhaní sankcií za neuzatvorenie povinného zmluvného poistenia motoristov. Štátny rozpočet tak prišiel o viac ako sto miliónov eur.



Trojicu finalistov uzatvára kolektív úradníkov z mestského úradu vo Zvolene, ktorý sa podieľal na organizácii druhého ročníka festivalu Ľudskosť, ktorý sa v meste stal symbolom otvorenosti, solidarity a medziľudského porozumenia. Úradníci to robili dobrovoľne a dokázali tak, že verejná správa môže byť živou súčasťou občianskeho diania.



Porota hodnotila, či daná aktivita dostatočne myslí na občana-používateľa služby, dosahuje výsledky, je inovatívna a schopná reagovať na vzniknutú situáciu a či vznikla na princípoch otvorenosti a spolupráce. Záštitu nad ocenením aj tento rok prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.