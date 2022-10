Ocenenie výnimočných vedeckých osobností na SR má nových laureátov

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ocenenie výnimočných vedeckých osobností na Slovensku má nových laureátov. V kategórii výnimočná osobnosť vedy si ocenenie prevzala Silvia Pastoreková, v kategórii do 35 rokov sa stal laureátom Miroslav Almáši a ocenenie za výnimočnú osobnosť vysokoškolského vzdelávania si odniesol Ľubomír Tomáška. Osobnosti už po štvrtý raz ocenila Nadácia Eset za ich vedeckú prácu i za prínos do ďalších oblastí života. O víťazoch rozhodovala medzinárodná komisia. TASR informovala Michaela Lukovičová.



Silvia Pastoreková z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied skúma, ako sa nádorové bunky prispôsobujú nepriaznivým podmienkam a ako získavajú agresívne vlastnosti, ktoré podporujú progresiu rakoviny. Miroslav Almáši z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zaoberá využitím pórovitých materiálov v oblastiach uskladnenia energie, v biomedicíne a environmentálnej problematike. Ľubomír Tomáška pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, venuje sa odhaľovaniu spôsobov komunikácie medzi jednotlivými časťami bunky a identifikácii molekulárnych mechanizmov udržiavania integrity genómu.



V hlasovaní verejnosti uspela mikrobiologička Miroslava Kačániová, ktorá pôsobí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vo výskumnom centre AgroBioTech. Zameriava sa na výskum antimikrobiálnych aktivít rastlinných silíc a liečivých rastlín v in vitro a in situ podmienkach proti mikroorganizmom.