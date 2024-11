VIDEO: Ocenenie Zlaté vedro získali Trnava, Bratislava a Malacky

Bratislava 13. novembra (TASR) - Ocenenie Zlaté vedro za riešenie podnetov od občanov prostredníctvom aplikácie a webu Odkaz pre starostu získali Trnava, Bratislava a Malacky. TASR o tom informovala Pavla Rachelová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Samosprávy podľa nej rozdelili do dvoch kategórii podľa veľkosti, na väčšie a menšie ako 20.000 obyvateľov.



Zlaté vedro za riešenie podnetov si spomedzi väčších samospráv odniesla Trnava. "Projekt Odkaz pre starostu sa za posledné roky etabloval ako dôležitý nástroj občianskej participácie a v spolupráci s verejnosťou je dôležitým pomocníkom každého mesta, ktoré to so zlepšovaním kvality života svojich obyvateľov myslí vážne," podotkol primátor Trnavy Peter Bročka.







Na druhom mieste sa umiestnilo hlavné mesto SR Bratislava. Tretie miesto v riešení podnetov získala mestská časť Bratislavy Petržalka. "Intuitívne rozhranie, prehľadnosť a, samozrejme, veľmi dobrá podpora adminov portálu sú pre nás kľúčovými faktormi. Odkaz pre starostu je akousi ikonou podnetov na Slovensku," skonštatovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Tím Odkazu pre starostu hodnotil v osobitnej kategórii aj komunikáciu. V tejto oblasti sa spomedzi väčších samospráv podľa Rachelovej najlepšie darilo magistrátu mesta Bratislava. Hneď za ním sa podľa nej umiestnila Trnava a tretie miesto obsadila opäť mestská časť Bratislava-Petržalka.







Ako doplnila, medzi menšími mestami a samosprávami pod 20.000 obyvateľov sa na prvých troch miestach v riešení podnetov aj v komunikácii zhodne umiestnili Malacky, Púchov a Dolný Kubín.



Odkaz pre starostu vytvorila v roku 2010 mimovládna organizácia SGI. Pomocou mobilnej aplikácie a internetovej stránky umožňuje obyvateľom samospráv nahlasovať rôzne typy nedostatkov, ktoré ich vo verejnom priestore obce či mesta trápia. Môžu tak komunikovať o ich riešení priamo so samosprávou.