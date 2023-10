Ocenenie Zlaté vedro získali Trnava a Malacky

Bratislava 18. októbra (TASR) - Ocenenie Zlaté vedro pre najlepšie samosprávy si za riešenie podnetov od občanov odniesli Trnava a Malacky. Najlepšie zas komunikovali hlavné mesto SR Bratislava a Snina. TASR o tom informovala Veronika Hincová Frankovská z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Podotkla, že dokopy v minulom roku vyriešili mestá a obce pomocou portálu Odkaz pre starostu 8910 podnetov.



"Pri hodnotení berieme do úvahy nielen pomer vyriešených podnetov, ale aj ich celkový počet a náročnosť. Samosprávy sme rozdelili do dvoch kategórií podľa veľkosti, na väčšie a menšie ako 20.000 obyvateľov," ozrejmila projektová manažérka portálu Pavla Rachelová.



Víťazná Trnava úspešne vyriešila 1097 podnetov od občanov. Druhé miesto v riešení podnetov obsadilo hlavné mesto SR Bratislava a tretie mestská časť Bratislavy Vrakuňa. Medzi menšími samosprávami pod 20.000 obyvateľov si pri riešení podnetov najlepšie počínali Malacky, nasledované Dolným Kubínom a tretie miesto obsadil Púchov.



V osobitnej kategórii bola hodnotená aj komunikácia. "Zameriavame sa na to, či samosprávy vysvetlia občanom, kto sa bude ich podnetom zaoberať a kedy môžu očakávať jeho riešenie, aj ako rýchlo na podnet reagujú," dodala Rachelová. V tejto oblasti sa spomedzi väčších samospráv najlepšie darilo magistrátu mesta Bratislava, za ním sa umiestnila Trnava a potom Žilina. Medzi menšími samosprávami najlepšie komunikuje mesto Snina, nasledované Malackami a Púchovom.



Najčastejšou kategóriou, v ktorej minulý rok užívatelia nahlásili 4222 podnetov, bola zeleň a životné prostredie. "Najviac sa však darilo samosprávam riešiť podnety v kategórii mobiliár, čo sú napríklad opravené lavičky, detské ihriská, ale aj cyklostojany," podotkla riaditeľka SGI Veronika Jursová Prachárová.



Ocenenie Zlaté vedro udeľuje SGI samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve. Prostredníctvom portálu so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 170 samospráv po celom Slovensku.