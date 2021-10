Ocenili víťazov architektonickej súťaže na obnovu prezidentskej vily

Bratislava 19. októbra (TASR) – Víťazi študentskej architektonickej súťaže Xella na tému P/Rezidentská rezidencia, ktorá mala za cieľ priniesť nápady a inšpiráciu pre potenciálnu realizáciu obnovy prezidentskej vily na bratislavskom Slavíne, sú známi. Tri víťazné návrhy a traja nositelia špeciálnej odmeny si prevzali ocenenia.



Hodnotitelia súťaže vyberali víťazov spomedzi 56 odovzdaných prác. Zasadnutie poroty trvalo dva hodnotiace dni, v druhej fáze sa k porote zloženej z architektov pridala aj porota expertov z Kancelárie prezidenta SR. "S porotou sme si určili niekoľko základných kritérií, najmä reprezentatívnosť smerom dovnútra krajiny, ktorú sme si definovali tak, že návrh by mal byť malým, kvalitným a ohľaduplným objektom pre malú a kvalitnú krajinu. Zároveň netreba zabúdať, že je to objekt, v ktorom sa má bývať, preto sme sa snažili nájsť taký návrh, aby fungoval pre prezidentský úrad ako obľúbené miesto na život," povedal Juraj Benetin, predseda poroty 25. ročníka súťaže.



Prvú cenu získal Dávid Husár zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom projektu bolo priniesť inšpiráciu, ako by mohla v budúcnosti vyzerať prezidentská vila. "Smutné je, že prezidentská vila na bratislavskom Slavíne dosiaľ neprešla rekonštrukciou, býval v nej zatiaľ iba jeden slovenský prezident a odvtedy viac-menej chátra. Preto sme si vilu vybrali ako objekt pre zadanie študentskej súťaže, ako výnimočné zadanie pre výnimočný jubilejný 25.ročník. Víťazné práce tak môžu jedného dňa napomôcť prijatiu rozhodnutí o možnostiach ďalšieho využitia jestvujúcej budovy a danej lokality," dodala Ľubica Selcová, odborná garantka súťaže z Fakulty architektúry a designu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.