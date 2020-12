Ocenili víťazov Slovak Press Photo 2020, cena opäť putuje aj do TASR

Bratislava 2. decembra (TASR) – Slávnostný večer v Zichiho paláci v Bratislave dal v stredu bodku za 9. ročníkom súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo 2020.



Dominovala v ňom téma udalostí súvisiacich s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka, prípadov korupcie na slovenskej scéne a pandémie COVID-19. Súčasťou večera, na ktorom ocenili víťazov jednotlivých súťažných kategórií, bola aj premiéra nového projektu – virtuálnej prehliadky výstavy Slovak Press Photo 2020.



Hlavnú cenu súťaže Grand Prix za sériu Proces si prevzal fotograf Denníka N Tomáš Benedikovič. Cenu diváka získal študent Daniel Stehlík za fotografiu Rúško nie je hanba. Grant Bratislavy za rok 2020 dostala Jana Šantavá s projektom Bratislava, mesto nových začiatkov.



Ocenenie na slávnostnom podujatí udelili opäť aj Tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Víťazom v prestížnej kategórii Aktualita sa stal fotograf František Iván, ktorý na víťaznej snímke zachytil prácu záchranárskych zložiek pri minuloročnom výbuchu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.



„Aj dnes, keď sa na tú fotografiu pozriete, zvlášť vo veľkom formáte, stále prejdú zimomriavky. Je to niečo silné, stále sa vybavia momenty, ktoré sme mohli vidieť aj na obrazovkách," komentoval snímku Michal Svítok, vedúci obrazovej redakcie TASR, ktorý ocenenie za regionálneho kolegu prevzal.



V kategórii Aktualita sa víťazom so sériou snímok s názvom Proces stal Tomáš Benedikovič. V kategórii Reportáž zvíťazil Richard Dömös. V kategórii Každodenný život uspeli Ondrej Čechvala a Tomáš Benedikovič. V kategórii Portrét si ocenenie prevzali Richard Dömös a Boris Németh. V kategórii Šport zvíťazil Richard Dömös.



V kategórii Svet umenia a kultúry sú víťazmi Michal Babinčák a Stanislav Klačanský. V kategórii Príroda a životné prostredie patrí víťazstvo Tomášovi Predajňovi a Ondrejovi Čechvalovi. V kategórii Študenti a mladí fotografi do 26 rokov ocenenie získali Prokop Steiner a Karina Golisová. V kategórii Dlhodobý dokument patrí víťazstvo Marcinovi Krukovi. Najlepšiu fotografiu mobilným telefónom urobila Jana Hunterová.



„Bol o úžasnej podpore ľudí, ktorí nastúpili zadarmo a zachránili tento ročník, neuveriteľne veľa priateľov nám pomohlo, to je úžasná skúsenosť.



Dokázali sme priniesť porotu na vyhodnotenia a vstúpili sme do spolupráce s ďalšou svetovou fotografickou agentúrou VII, všetko sme napodiv stihli. Budeme sa tešiť na ďalší ročník, lebo veríme, že keď sme prekonali tento najťažší rok, budúci bude lepší," zhodnotila pre TASR deviaty ročník súťaže Slovak Press Photo jej riaditeľka Jana Garvoldtová.



Záver večera patril premiére virtuálnej prehliadky výstavy Slovak Press Photo 2020, ktorá mala byť do 30. októbra umiestnená v bratislavskom Dome umenia. Vzhľadom na protiepidemické opatrenia však nebola prístupná verejnosti po celý čas.



„Je to prehliadka v reálnych priestoroch Domu umenia, kde sú nasnímané všetky rámy s originálnymi fotografiami. Môžete sa prechádzať po priestore, zväčšiť fotku, ku každej fotografii je voiceover v slovenskom aj anglickom jazyku," uviedla Garvoldtová projekt, ktorý predstaví víťazné novinárske fotografie širšej verejnosti.