Ochorenie COVID-19 môže podľa odborníkov poškodiť aj obličky

Bratislava 8. marca (TASR) - Ochorenie COVID-19 môže poškodiť obličku až do takej miery, že zlyhá a pacient musí chodiť na dialýzu. Pri príležitosti Svetového dňa obličiek to uviedol odborník ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť nefrológie Martin Demeš.



"Riziko poškodenia je od 0,8 až po 70 percent," vysvetlil Demeš s tým, že to závisí od priebehu ochorenia. Podľa neho by mal byť každý pacient aspoň chvíľu sledovaný na to, či mu ochorenie nezanechalo poškodenie obličiek.



Riaditeľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum CZ/SK Martin Kuncek upozornil, že počet ľudí, ktorí budú potrebovať dialýzu, sa môže v blízkom čase zvýšiť. "Slovenská nefrológia je na to pripravená. Napriek tomu sa domnievam, že atestovaných nefrológov by mohlo pribúdať viac než v súčasnosti, keď sa atestujú zhruba traja až štyria nefrológovia ročne," dodal.



V prípade zdravia obličiek zohráva kľúčovú úlohu prevencia, predovšetkým zavedenie zdravého životného štýlu. "Oplatí sa tiež všímať si stav moču. Hneď ako je tmavý, je na ňom pena alebo má neobvyklý zápach, je potrebné byť naozaj na pozore," povedala nefrologička Monika Alaxinová. Rizikovými faktormi ochorenia obličiek sú napríklad cukrovka, vysoký krvný tlak či dedičné predispozície v rodine.



V prípade, že obličky zlyhajú, existujú štyri základné metódy ich náhrady – hemodialýza na dialyzačnom stredisku, domáca hemodialýza alebo domáca peritoneálna dialýza a transplantácia.



V minulom roku sa na Slovensku transplantovalo celkom 115 obličiek, čo je najmenej od roku 2003. "Extrémne nasadenie zdravotných pracovníkov na jednotkách intenzívnej starostlivosti a ARO oddeleniach v kombinácii s absolútnym nedostatkom intenzivistických lôžok v čase vrcholiacej druhej a tretej vlny pandémie spôsobilo pokles v odberovej aktivite a následne v transplantačnom programe," vysvetlila primárka transplantačného centra UNM a vedecká sekretárka Slovenskej transplantologickej spoločnosti Ivana Dedinská s tým, že postupne dochádza k zvyšovaniu počtu darcov.