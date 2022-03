Lekárka: Ochorením sluchu trpí až tretina pacientov po 65. roku života

Handlová 3. marca (TASR) - Ochorením sluchu trpí až tretina pacientov po 65. roku života. Ľudia by jeho príznaky nemali podceňovať, ale zodpovedne sa oň starať a chrániť ho. Pri príležitosti Svetového dňa sluchu a počutia, ktorý pripadá na štvrtok, to uviedla primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Handlovej Miriam Kvostková.



Stupeň sluchového postihnutia sa určuje podľa viacerých kritérií. Na Slovensku sa na posudzovanie stupňa postihnutia používa intenzita zvukového podnetu vyjadrená v decibeloch. "Tak ako pri mnohých ochoreniach, aj pri poruchách sluchu hrá dôležitú úlohu spôsob života, aký človek vedie. Sluchu neprospieva hluk v podobe hlasného pracovného prostredia, počúvania hudby či televízie," spomenula Kvostková.



Takýmto spôsobom si človek podľa nej môže spôsobiť problémy ešte počas produktívneho veku a v starobe sa to bude len zhoršovať. Ďalším dôležitým faktorom je dodržiavanie hygieny.



Strata sluchu trápi najviac ľudí, ktorí presiahli 65 rokov života, v starobe dochádza často k jeho poškodeniu vplyvom civilizačných faktorov. "Poškodenie sluchu v starobe je zapríčinené zhoršením funkcie vláskových buniek vnútorného ucha a súčasne poškodením centrálneho sluchového analyzátora. S poruchou sluchu veľmi často súvisia aj ušné šelesty, ktoré môžu obťažovať viac než porucha sluchu," ozrejmila lekárka.



Medzi ochorenia sluchu podľa nej patrí aj tinnitus, pri ktorom má človek pocit, že mu niekto niečo hovorí, pričom je okolo neho ticho.



Pre sluchovo postihnutých pacientov existuje viacero spôsobov, ako sluch posilniť. "Na trhu je niekoľko druhov strojčekov do uší. Ide o pomôcku, ktorá zosilňuje zvuky prichádzajúce z okolia. Predpisuje sa pacientom so strednou a ťažkou poruchou sluchu, obyčajne na lepšie počujúce ucho," priblížila Kvostková.



Malý zvukovodový prístroj podľa nej môžu využívať len pacienti, ktorí nemajú porušenú jemnú motoriku rúk a majú dobrý zrak. "Načúvacie zariadenia existujú závesné, zvukovodové a kanálové, tie sa vkladajú do zvukovodu. Zvukovodové a kanálové naslúchadlá sa vyrábajú individuálne na mieru podľa odtlačku ucha pacienta. K závesným strojčekom sa vyrába individuálna ušná tvárnica podľa odtlačku ucha. Silnejší načúvací prístroj býva väčší, lebo má väčšiu batériu a reproduktor," opísala.



Lekárka pripomenula, že dôležité je najmä naučiť sa s pacientom správne komunikovať. "Pokiaľ má okrem nedoslýchavosti aj iné problémy, treba brať tento hendikep do úvahy," dodala.